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Путь к здоровому весу: отказ от диет и построение здоровых пищевых привычек

Влияние диет на качество жизни и возможность похудения без их использования

1:22
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Данные статистики показывают, что молодые женщины начинают экспериментировать с диетами в подростковом возрасте и периодически прибегают к ним для похудения. Однако исследования утверждают, что диеты не приносят стабильных результатов: те, кто следует диетам, возвращают потерянные килограммы в течение 18 месяцев после сброса веса.

Влияние диет на качество жизни и возможность похудения без их использования
Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, диеты замедляют метаболизм. Организм переходит в режим сохранения энергии и начинает откладывать запасы при питании в норме. Во-вторых, постоянные диеты могут вызывать расстройства пищевого поведения.

Помимо этого, диеты снижают качество жизни. Они заставляют постоянно думать о еде, контролировать потребление и ставить ограничения. Это может привести к тревожности и депрессии, особенно после срывов, что создает замкнутый круг из диет, срывов и вины.

Решение заключается в том, чтобы пересмотреть отношение к питанию. Это может включать в себя консультации с профессионалами, отказ от разделения продуктов на "хорошие" и "плохие" и установление здоровых пищевых привычек. Важно есть, когда появляется голод, придерживаться балансированного рациона с овощами и фруктами и разрешать себе удовольствие от неполезных продуктов, чтобы избежать психологического давления и сбоев в питании.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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