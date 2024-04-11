Секреты утреннего ухода: как поддержать молодость кожи каждый день

Как сохранить молодость кожи по утрам

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Открыв глаза на свежий день, мы хотим видеть в зеркале не только отражение, но и нашу сияющую, отдохнувшую кожу. Утренний ритуал ухода за кожей играет ключевую роль в создании этого эффекта. Если вечерний уход оказался неправильным, то на утро могут возникнуть различные проблемы, такие как высыпания, шелушения или отеки.

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Смываем макияж: важно помнить, что удаление макияжа и очищение кожи — это два разных этапа. Для эффективного удаления макияжа, особенно стойкого, следует использовать мицеллярную воду или гидрофильное масло. Это помогает предотвратить забивание пор и появление акне. Затем следует использовать пенку или гель для умывания. Очищение кожи: регулярное использование энзимной пудры помогает сделать кожу гладкой и сияющей, глубоко очищая поры. Это можно делать один-два раза в неделю вместо обычного умывания. Используем тоник: тоники и лосьоны помогают раскрыть поры и служат проводниками для последующих этапов ухода. Важно выбирать продукты без спирта, чтобы избежать сухости и шелушения. Кислоты и ретинол: эти активные вещества эффективно борются с акне и воспалениями, но их рекомендуется использовать перед сном, так как они увеличивают воздействие УФ-излучения на кожу. Вместо этого можно применять ночные маски с фруктовыми кислотами раз в неделю для сияющего и отдохнувшего лица на утро. Крем или сыворотка: до 45 лет достаточно использовать легкую сыворотку вместо крема для ночного ухода. Однако обладательницам сухой или обезвоженной кожи рекомендуется использовать крем для более интенсивного увлажнения.

ГЛАВНЫЙ закон МОЛОДОСТИ ЛИЦА. Важно знать КАЖДОЙ!