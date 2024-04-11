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Секреты утреннего ухода: как поддержать молодость кожи каждый день

Как сохранить молодость кожи по утрам

1:45
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Открыв глаза на свежий день, мы хотим видеть в зеркале не только отражение, но и нашу сияющую, отдохнувшую кожу. Утренний ритуал ухода за кожей играет ключевую роль в создании этого эффекта. Если вечерний уход оказался неправильным, то на утро могут возникнуть различные проблемы, такие как высыпания, шелушения или отеки.

Как сохранить молодость кожи по утрам
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Смываем макияж: важно помнить, что удаление макияжа и очищение кожи — это два разных этапа. Для эффективного удаления макияжа, особенно стойкого, следует использовать мицеллярную воду или гидрофильное масло. Это помогает предотвратить забивание пор и появление акне. Затем следует использовать пенку или гель для умывания.
  2. Очищение кожи: регулярное использование энзимной пудры помогает сделать кожу гладкой и сияющей, глубоко очищая поры. Это можно делать один-два раза в неделю вместо обычного умывания.
  3. Используем тоник: тоники и лосьоны помогают раскрыть поры и служат проводниками для последующих этапов ухода. Важно выбирать продукты без спирта, чтобы избежать сухости и шелушения.
  4. Кислоты и ретинол: эти активные вещества эффективно борются с акне и воспалениями, но их рекомендуется использовать перед сном, так как они увеличивают воздействие УФ-излучения на кожу. Вместо этого можно применять ночные маски с фруктовыми кислотами раз в неделю для сияющего и отдохнувшего лица на утро.
  5. Крем или сыворотка: до 45 лет достаточно использовать легкую сыворотку вместо крема для ночного ухода. Однако обладательницам сухой или обезвоженной кожи рекомендуется использовать крем для более интенсивного увлажнения.
ГЛАВНЫЙ закон МОЛОДОСТИ ЛИЦА. Важно знать КАЖДОЙ!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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