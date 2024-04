Зачем подстраиваться: почему похудение не всегда решение

Несмотря на попытки западных маркетологов пропагандировать plus size как норму, желание похудеть у многих остается неизменным. Время бодипозитивности не снижает давления на женщин, заставляя их более тщательно следить за своим весом. СМИ и социальные сети продолжают пропагандировать диеты и идеалы красоты, поддерживая стандарты худобы.

Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic