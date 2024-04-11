Зачем подстраиваться: почему похудение не всегда решение

Несмотря на попытки западных маркетологов пропагандировать plus size как норму, желание похудеть у многих остается неизменным. Время бодипозитивности не снижает давления на женщин, заставляя их более тщательно следить за своим весом. СМИ и социальные сети продолжают пропагандировать диеты и идеалы красоты, поддерживая стандарты худобы.
Однако стоит ли подстраивать себя под эти идеалы? Возможно, ваше тело уже идеально, и вам нет необходимости терять в весе.
Процесс резкого похудения может привести к серьезным последствиям для здоровья. Ким Кардашьян, стремясь к совершенной фигуре, потеряла 13 кг за месяц и столкнулась с депрессией и морщинами. Бывшие модели Victoria's Secret, следуя строгим диетам, испытали нарушение сна, усталость и проблемы с самооценкой. Резкое похудение всегда оказывает негативное воздействие на организм, ведя к различным заболеваниям.
Эксперты рекомендуют рассчитать индекс массы тела (ИМТ), прежде чем начинать процесс похудения. Если ИМТ меньше или равен 25, то вес находится в пределах нормы. Однако перед принятием решения о диете важно обратиться к специалистам. Лишний вес может быть связан с проблемами здоровья, такими как нарушения функции щитовидной железы или гормональный дисбаланс. Специалист по питанию поможет разработать индивидуальное питание, способствующее похудению без ущерба для здоровья.
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