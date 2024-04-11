Три неожиданные причины, почему ваша косметика перестает действовать

Многие женщины обращают внимание на то, что их дорогие косметические средства перестают работать как полагается, и начинают искать вину в самих продуктах. Однако причины могут быть совершенно иными, и в этом нет ничего очевидного. Вот три наиболее неочевидных фактора, которые могут влиять на эффективность вашей косметики.
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Вы не делаете пилинг. Кожа естественно обновляется каждые 28 дней, но с возрастом этот процесс замедляется. Поэтому регулярный пилинг необходим для удаления омертвевших клеток с поверхности кожи, что помогает косметике проникать глубже и эффективнее работать.
Вы подбираете не ту косметику. Не всегда нужно следовать модным трендам и покупать косметику только потому, что она популярна. Важно выбирать продукты, соответствующие вашему типу кожи и решающие конкретные проблемы, а не просто следовать рекламе или трендам.
Вы слишком долго используете косметику. Даже если косметическое средство работает прекрасно, его эффективность может снизиться со временем из-за привыкания кожи к активным компонентам. Поэтому рекомендуется время от времени менять косметику или приостанавливать ее использование на некоторое время.