Избегайте вредных компонентов: секреты заботы о коже от экспертов косметологии

Your browser does not support the audio element.

Эксперты косметологии делятся рекомендациями по избеганию вредных компонентов в косметике и предлагают полезные советы для заботы о коже. Парабены, вазелин, искусственный глицерин и формальдегид, как утверждают специалисты, могут причинить больше вреда, чем пользы для кожи.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.