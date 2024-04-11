Избегайте вредных компонентов: секреты заботы о коже от экспертов косметологии

Проверьте состав вашего крема для лица на наличие четырех вредных компонентов

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эксперты косметологии делятся рекомендациями по избеганию вредных компонентов в косметике и предлагают полезные советы для заботы о коже. Парабены, вазелин, искусственный глицерин и формальдегид, как утверждают специалисты, могут причинить больше вреда, чем пользы для кожи.

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Марина Ненахова и Айгуль Абдуллина считают парабены аллергенами, александра Шерф отмечает, что вазелин может вызвать сухость и шелушение кожи, а формальдегид является токсичным и может вызвать различные дерматиты. Чтобы поддерживать здоровье кожи, косметолог Любовь Бровкина советует использовать ретинол и гликолевую кислоту, но избегать их одновременного применения с другими активами.

Основные правила для ухода за кожей включают бережное очищение, тонизирование, увлажнение и правильный выбор активных компонентов для конкретных потребностей кожи.

Опасные компоненты в косметике! Что категорически нельзя, а что даже очень можно .