Избегайте вредных компонентов: секреты заботы о коже от экспертов косметологии

Эксперты косметологии делятся рекомендациями по избеганию вредных компонентов в косметике и предлагают полезные советы для заботы о коже. Парабены, вазелин, искусственный глицерин и формальдегид, как утверждают специалисты, могут причинить больше вреда, чем пользы для кожи.
Марина Ненахова и Айгуль Абдуллина считают парабены аллергенами, александра Шерф отмечает, что вазелин может вызвать сухость и шелушение кожи, а формальдегид является токсичным и может вызвать различные дерматиты. Чтобы поддерживать здоровье кожи, косметолог Любовь Бровкина советует использовать ретинол и гликолевую кислоту, но избегать их одновременного применения с другими активами.
Основные правила для ухода за кожей включают бережное очищение, тонизирование, увлажнение и правильный выбор активных компонентов для конкретных потребностей кожи.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.