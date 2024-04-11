Секреты борьбы с темными кругами: роль темного шоколада и лосося

Два средства, которые помогут устранить пигментацию под глазами

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа в области вокруг глаз, подобно одуванчику, обладает невероятной нежностью и уязвимостью. Она склонна к растяжению и образованию морщин, а также темных кругов, которые могут возникать не только из-за недостатка сна, как обычно думают. Исследования показывают, что наличие темных кругов может быть связано с тонкостью кожи и близким расположением сосудов, которые виднеются сквозь эпидермис.

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Для борьбы с этим явлением специалисты рекомендуют укреплять кожу и стимулировать кровообращение в этой области. Для этого используют кремы с церамидами, коллагеном, пептидами и кофеином, а также рекомендуют употребление продуктов, богатых этими компонентами. Такие средства помогают устранить темные круги и укрепить кожу.

Среди таких продуктов особое место занимает темный шоколад, который содержит антиоксиданты и флавоноиды. Они защищают кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей и стресса, а также способствуют ее регенерации и уплотнению.

Лосось также является эффективным средством борьбы с темными кругами. Этот продукт богат омега-3 жирными кислотами, которые улучшают кровообращение и снижают воспаление в клетках кожи, предотвращая появление пигментации и отеков. Употребление лосося на ужин в паре с зелеными овощами может значительно улучшить состояние кожи вокруг глаз.

Для тех, кто не употребляет рыбу, грецкие орехи могут послужить альтернативой, так как они также содержат омега-3 жирные кислоты, необходимые для здоровья кожи.

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