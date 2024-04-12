Борьба с появлением морщин на лбу: экспертные советы для сохранения молодости кожи

Избавляемся от морщин на лбу: проверенные советы от дерматологов

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите сохранить молодость вашей кожи и избежать появления морщин на лбу? Мы знаем, как вам помочь! Представляем 10 проверенных дерматологами портала byrdie.com советов, которые помогут вам предотвратить эту проблему

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Используйте витамин С ежедневно. Он стимулирует коллаген, защищает кожу от солнечных лучей и делает цвет лица более ярким. Не забывайте также о солнцезащитном креме с SPF 30 и выше, чтобы защитить кожу от вредного ультрафиолетового излучения. Ищите продукты с гиалуроновой кислотой, которая увлажняет кожу и уменьшает появление морщин. Начните использовать ретиноиды на ночь – они стимулируют рост коллагена и уменьшают морщины. Попробуйте средства с пептидами, которые способствуют обновлению клеток кожи и упругости. Используйте тоник после умывания, чтобы увеличить степень усвоения активных ингредиентов кожей. Для быстрых результатов обратитесь к инъекционным препаратам, если другие методы не помогают. Рассмотрите нитевой лифтинг, который позволяет разгладить морщины на лбу и укрепить кожу. Инвестируйте в светодиодную маску, которая стимулирует выработку коллагена и делает кожу более упругой. Обратите внимание на лазерную подтяжку кожи, способную укрепить мышцы лица и предотвратить образование морщин. Не забывайте про регулярный массаж лица, который улучшает кровообращение и тонус кожи.

Выберите подходящий для вас метод и наслаждайтесь молодой и упругой кожей без морщин!

Как избавиться от морщин на лбу без ботокса