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Борьба с появлением морщин на лбу: экспертные советы для сохранения молодости кожи

Избавляемся от морщин на лбу: проверенные советы от дерматологов

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Хотите сохранить молодость вашей кожи и избежать появления морщин на лбу? Мы знаем, как вам помочь! Представляем 10 проверенных дерматологами портала byrdie.com советов, которые помогут вам предотвратить эту проблему

Избавляемся от морщин на лбу: проверенные советы от дерматологов
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Используйте витамин С ежедневно. Он стимулирует коллаген, защищает кожу от солнечных лучей и делает цвет лица более ярким. Не забывайте также о солнцезащитном креме с SPF 30 и выше, чтобы защитить кожу от вредного ультрафиолетового излучения.
  2. Ищите продукты с гиалуроновой кислотой, которая увлажняет кожу и уменьшает появление морщин.
  3. Начните использовать ретиноиды на ночь – они стимулируют рост коллагена и уменьшают морщины.
  4. Попробуйте средства с пептидами, которые способствуют обновлению клеток кожи и упругости.
  5. Используйте тоник после умывания, чтобы увеличить степень усвоения активных ингредиентов кожей.
  6. Для быстрых результатов обратитесь к инъекционным препаратам, если другие методы не помогают.
  7. Рассмотрите нитевой лифтинг, который позволяет разгладить морщины на лбу и укрепить кожу.
  8. Инвестируйте в светодиодную маску, которая стимулирует выработку коллагена и делает кожу более упругой.
  9. Обратите внимание на лазерную подтяжку кожи, способную укрепить мышцы лица и предотвратить образование морщин.
  10. Не забывайте про регулярный массаж лица, который улучшает кровообращение и тонус кожи.

Выберите подходящий для вас метод и наслаждайтесь молодой и упругой кожей без морщин!

Как избавиться от морщин на лбу без ботокса
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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