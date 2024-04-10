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Секреты безупречного загара: защита от солнечных лучей в стиле Голливуда

Эксперт Халбаева предоставил рекомендации по защите от первых лучей весеннего солнца

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Эксперт по дерматологии, Дилафруз Халбаева, поделилась советами о защите от первых лучей весеннего солнца, предупреждая о его опасностях для тех, кто игнорирует необходимость защиты. В своих рекомендациях она призвала следовать примеру голливудских звезд, которые активно заботятся о красоте кожи благодаря осознанной защите от солнечных лучей. Сегодня в богатом арсенале косметических средств каждый может найти подходящий вариант для себя.

Эксперт Халбаева предоставил рекомендации по защите от первых лучей весеннего солнца
Фото: unsplash.com by Devil_Jameson RAGE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Халбаева отметила, что актеры часто вынуждены работать в тяжелых условиях, где воздействие ультрафиолетового излучения значительно усиливается. Она привела пример Николь Кидман, белокожей актрисы с кельтским типом кожи, которая выдерживает только несколько минут на солнце без защиты.

Она подчеркнула важность выбора средства с соответствующим индексом SPF (фактор защиты от солнца), который указывает на степень защиты от ультрафиолета. Для каждого типа кожи существует оптимальный уровень SPF, который обеспечивает необходимую защиту.

Далее эксперт рассмотрел шесть основных типов кожи и рекомендации по выбору подходящего средства SPF для каждого типа, сравнивая их с известными звездами Голливуда. Она также подчеркнула важность осознания того, что защита от ультрафиолетового излучения необходима не только для поверхностных слоев кожи, но и для предотвращения развития опасных заболеваний кожи, сообщает RuNews24.

10 правил защиты от солнца - Доктор Комаровский
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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