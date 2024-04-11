Пять волшебных стрижек для новогоднего образа в 2024 году

Пять причесок, которые стоит опробовать в 2024 году

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для вдохновения мы собрали самые модные стрижки для длинных и коротких волос, которые будут в тренде в 2024 году.

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Многослойная стрижка "шегги" — это небрежная стрижка, созданная слоями, которая не только корректирует овал лица, но и идеально подходит для кудрявых волос.

Стрижка "бикси" — экстраординарная альтернатива, отличающаяся многослойностью и укороченным затылком, а также удлиненными прядями спереди, вариативностью форм и ассиметричным стилем.

Стрижка "бабочка" — это многослойная стрижка, напоминающая взмах крыльев бабочки, позволяющая создать эффект "фейкового боба" и помолодить лицо.

Тупой боб — классическая стрижка с плотным контуром, придающая объем тонким волосам и меняющая овал лица.

Андеркат пикси — смелая стрижка с укороченным затылком и висками, позволяющая экспериментировать с объемом и формой лица.

Какие прически, окрашивания и укладки будут в тренде в 2024 году?