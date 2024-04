Исправляем недостатки стрижки челки: советы стилиста Петровой для идеального образа

Как исправить неправильно подстриженную челку: три эффективных метод

Исправление ошибок при стрижке челки: экспертные советы стилиста Александры Петровой.

Плетем косичку: в случае неправильно отрезанной длинной челки стоит обратиться к французской косичке. Этот метод, по словам Александры, не только поможет скрыть недочеты мастера, но и предоставит возможность каждый день экспериментировать с различными образами. Меняем пробор: если челка получилась несимметричной из-за ее длины, можно воспользоваться другим пробором. Структурировать челку можно с помощью косого пробора, чтобы выровнять ровные пряди и спрятать короткие или выступающие участки при помощи невидимок. Добавляем аксессуары: в случае слишком короткой челки помогут дополнительные аксессуары. Александра советует использовать акцентные заколки, такие как жемчужные, которые остаются популярными. Просто закрепите челку, не скрывая заколку, и закрепите выбившиеся пряди невидимками. Возможны также варианты с ободками и лентами, в зависимости от вашего вкуса и фантазии.

