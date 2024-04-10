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Исправляем недостатки стрижки челки: советы стилиста Петровой для идеального образа

Как исправить неправильно подстриженную челку: три эффективных метод

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Исправление ошибок при стрижке челки: экспертные советы стилиста Александры Петровой.

Как исправить неправильно подстриженную челку: три эффективных метод
Фото: Flickr: Ава Удивила by Дэн Дзен is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.
  1. Плетем косичку: в случае неправильно отрезанной длинной челки стоит обратиться к французской косичке. Этот метод, по словам Александры, не только поможет скрыть недочеты мастера, но и предоставит возможность каждый день экспериментировать с различными образами.
  2. Меняем пробор: если челка получилась несимметричной из-за ее длины, можно воспользоваться другим пробором. Структурировать челку можно с помощью косого пробора, чтобы выровнять ровные пряди и спрятать короткие или выступающие участки при помощи невидимок.
  3. Добавляем аксессуары: в случае слишком короткой челки помогут дополнительные аксессуары. Александра советует использовать акцентные заколки, такие как жемчужные, которые остаются популярными. Просто закрепите челку, не скрывая заколку, и закрепите выбившиеся пряди невидимками. Возможны также варианты с ободками и лентами, в зависимости от вашего вкуса и фантазии.
3 СПОСОБА КРАСИВО УБРАТЬ ЧЕЛКУ | G.BAR & OH MY LOOK!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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