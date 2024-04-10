Восстановление волос: экспертные советы от трихолога Толстоносовой

Чтобы создать красивую прическу, необходимо учитывать последствия сложных процедур, таких как окрашивание и укладка, которые могут повредить структуру волос, делая их сухими и безжизненными. Тем не менее, специалисты предлагают решения для восстановления их здоровья. Трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова рассказывает о нескольких подходах.
Во-первых, важно обратиться к специалисту перед проведением таких процедур, как окрашивание и укладка, а также избегать использования агрессивных средств, таких как перекись водорода или некачественные народные средства. Для защиты волос от термического воздействия рекомендуется использовать специальные средства, создающие защитную пленку и восстанавливающие жировой слой.
Если волосы уже повреждены, процесс восстановления может занять время и требует усиленного питания и увлажнения. Для этого подбирается индивидуальный комплекс средств, включающий увлажняющие компоненты, питательные маски, шампуни с кислым pH и салонные процедуры.
Эффективными средствами для восстановления волос являются натуральные масла, такие как репейное, касторовое и кокосовое, которые можно добавлять в маски. Также полезен кератин, который придает волосам блеск и плотность. После химической завивки или обесцвечивания рекомендуется применение средств с кератином.
Другие методы восстановления волос включают ботокс, который заполняет пустоты в структуре волос, а также экранирование, ламинирование и каутеризация, которые помогают укрепить и защитить волосы.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.