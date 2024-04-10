Восстановление волос: экспертные советы от трихолога Толстоносовой

Процедуры в салоне, способствующие восстановлению пересушенных волос

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы создать красивую прическу, необходимо учитывать последствия сложных процедур, таких как окрашивание и укладка, которые могут повредить структуру волос, делая их сухими и безжизненными. Тем не менее, специалисты предлагают решения для восстановления их здоровья. Трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова рассказывает о нескольких подходах.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во-первых, важно обратиться к специалисту перед проведением таких процедур, как окрашивание и укладка, а также избегать использования агрессивных средств, таких как перекись водорода или некачественные народные средства. Для защиты волос от термического воздействия рекомендуется использовать специальные средства, создающие защитную пленку и восстанавливающие жировой слой.

Если волосы уже повреждены, процесс восстановления может занять время и требует усиленного питания и увлажнения. Для этого подбирается индивидуальный комплекс средств, включающий увлажняющие компоненты, питательные маски, шампуни с кислым pH и салонные процедуры.

Эффективными средствами для восстановления волос являются натуральные масла, такие как репейное, касторовое и кокосовое, которые можно добавлять в маски. Также полезен кератин, который придает волосам блеск и плотность. После химической завивки или обесцвечивания рекомендуется применение средств с кератином.

Другие методы восстановления волос включают ботокс, который заполняет пустоты в структуре волос, а также экранирование, ламинирование и каутеризация, которые помогают укрепить и защитить волосы.

ЭТО СПАСЕТ ВОЛОСЫ: средства, процедуры, советы от профи