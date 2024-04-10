Борьба с перхотью: советы врача-трихолога Федоровой для здоровой кожи головы

Доктор Федорова пояснила, как преодолеть проблему перхоти

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Врач-трихолог Анастасия Федорова поделилась советами о том, как в домашних условиях справиться с перхотью, которая часто вызывает дискомфорт из-за видимости на одежде, зуда и жирности кожи головы.

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Причиной этого недуга чаще всего является себорейный дерматит, но также возможны и другие факторы, поэтому важно обратиться к специалисту для установления первопричины и правильного ухода. В домашних условиях можно принять ряд мер, чтобы уменьшить проявления перхоти, такие как коррекция питания, избегание определенных продуктов, соблюдение питьевого режима и уход за волосами и кожей головы. Выбор подходящего шампуня и использование пилинга кожи головы важны для борьбы со шелушением.

Также важно носить головные уборы из натуральных материалов и избегать стрессовых ситуаций, так как стресс негативно влияет на состояние кожи головы.

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