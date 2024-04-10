Ароматы имеют глубокое воздействие не только на физиологические реакции, но и на эмоциональное состояние. Парфюмерные композиции, созданные из определенных ароматических нот, могут управлять окружающими и оказывать влияние на настроение. Врач-косметолог Софико Дараселия обсудила различные ароматы и их влияние на эмоциональное состояние и взаимодействие с окружающими.
Для снятия стресса рекомендуется использовать цветочные ароматы, такие как лаванда, герань, роза, тубероза и иланг-иланг. Эти ароматы способствуют расслаблению, снижают чувство тревоги и создают позитивный настрой. Цитрусовые ноты, такие как апельсин, бергамот и лимон, поднимают энергию и уверенность, помогая выступать на публике и привлекать внимание. Специи, такие как розовый перец, корица, бобы тонка и кардамон, повышают концентрацию внимания и уменьшают чувство усталости.
Мускусный аромат придает привлекательность и мягкость, а также привлекает внимание окружающих. Этот аромат может быть как успокаивающим, так и бодрящим, в зависимости от его сочетания с другими нотами. Таким образом, выбор аромата может значительно повлиять на ваше настроение и впечатление, которое вы производите на окружающих.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.