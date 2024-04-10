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Мощь аромата: как выбрать парфюм для улучшения настроения и влияния на окружающих

Как использовать ароматы, чтобы воздействовать на своё настроение и окружающих

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Ароматы имеют глубокое воздействие не только на физиологические реакции, но и на эмоциональное состояние. Парфюмерные композиции, созданные из определенных ароматических нот, могут управлять окружающими и оказывать влияние на настроение. Врач-косметолог Софико Дараселия обсудила различные ароматы и их влияние на эмоциональное состояние и взаимодействие с окружающими.

Как использовать ароматы, чтобы воздействовать на своё настроение и окружающих
Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для снятия стресса рекомендуется использовать цветочные ароматы, такие как лаванда, герань, роза, тубероза и иланг-иланг. Эти ароматы способствуют расслаблению, снижают чувство тревоги и создают позитивный настрой. Цитрусовые ноты, такие как апельсин, бергамот и лимон, поднимают энергию и уверенность, помогая выступать на публике и привлекать внимание. Специи, такие как розовый перец, корица, бобы тонка и кардамон, повышают концентрацию внимания и уменьшают чувство усталости.

Мускусный аромат придает привлекательность и мягкость, а также привлекает внимание окружающих. Этот аромат может быть как успокаивающим, так и бодрящим, в зависимости от его сочетания с другими нотами. Таким образом, выбор аромата может значительно повлиять на ваше настроение и впечатление, которое вы производите на окружающих.

КАК ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА СЕБЯ И ЛЮДЕЙ | АРОМАТЫ, ЦВЕТА, ТЕЛО, АФФИРМАЦИИ | ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РЕЦЕПТОРЫ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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