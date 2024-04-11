Тенденции пластической хирургии в 2024 году: естественность и новые направления

Пластическая хирургия 2024: тенденции этого года

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Пластическая хирургия продолжает оставаться на пике популярности, и в 2024 году она обещает удивить еще больше. Вот основные направления, которые будут определять индустрию по мнению портала byrdie.com.

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Реализм и естественность

Пациенты становятся более осознанными и реалистичными в оценке ожидаемых результатов. Они стремятся к более сбалансированным изменениям, отдавая приоритет естественным и умеренным результатам.

Подтяжки лица возвращаются

Вместо чрезмерного использования филлеров, пациенты отдают предпочтение мини-подтяжкам лица для придания более молодого вида и четких контуров.

Новые методы коррекции фигуры

Радиочастотная липосакция и комбинированные процедуры становятся все более популярными благодаря своей эффективности и возможности одновременного подтяжки кожи.

Естественный объем груди

Вместо вставления имплантатов пациенты предпочитают более натуральные методы, такие как жировая трансплантация, для достижения естественного и пропорционального результата.

Фокус на области вокруг глаз

Подтяжка век становится все более популярной, особенно среди мужчин, которые стремятся к более свежему и отдохнувшему взгляду.

Профилактика

С учетом роста интереса к пластической хирургии в молодом возрасте, акцент делается на профилактических мерах и регулярном уходе за кожей, чтобы предотвратить появление возрастных изменений и сделать необходимость хирургического вмешательства менее вероятной.

Будущее пластической хирургии обещает быть более осознанным, естественным и прогрессивным, призывая всех нас заботиться о своем внешнем виде с умом и ответственностью.

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