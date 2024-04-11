Тенденции пластической хирургии в 2024 году: естественность и новые направления

Пластическая хирургия продолжает оставаться на пике популярности, и в 2024 году она обещает удивить еще больше. Вот основные направления, которые будут определять индустрию по мнению портала byrdie.com.
Пациенты становятся более осознанными и реалистичными в оценке ожидаемых результатов. Они стремятся к более сбалансированным изменениям, отдавая приоритет естественным и умеренным результатам.
Вместо чрезмерного использования филлеров, пациенты отдают предпочтение мини-подтяжкам лица для придания более молодого вида и четких контуров.
Радиочастотная липосакция и комбинированные процедуры становятся все более популярными благодаря своей эффективности и возможности одновременного подтяжки кожи.
Вместо вставления имплантатов пациенты предпочитают более натуральные методы, такие как жировая трансплантация, для достижения естественного и пропорционального результата.
Подтяжка век становится все более популярной, особенно среди мужчин, которые стремятся к более свежему и отдохнувшему взгляду.
С учетом роста интереса к пластической хирургии в молодом возрасте, акцент делается на профилактических мерах и регулярном уходе за кожей, чтобы предотвратить появление возрастных изменений и сделать необходимость хирургического вмешательства менее вероятной.
Будущее пластической хирургии обещает быть более осознанным, естественным и прогрессивным, призывая всех нас заботиться о своем внешнем виде с умом и ответственностью.
Археологические раскопки привели к уникальному открытию глиняного горшка с кладом из 3730 свинцовых монет.