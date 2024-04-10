Загадки короткой стрижки: неожиданные недостатки, о которых следует знать

Кажется, что короткие волосы могут сэкономить время на утреннем уходе за волосами, но стилисты предупреждают о значительных недостатках этого выбора. Александра Смирнова, стилист-имиджмейкер, раскрывает проблемы, с которыми могут столкнуться обладательницы короткой стрижки.
Один из недостатков коротких волос — легкость испорченной укладки, особенно если ваши волосы оказались мокрыми при сне. С короткими волосами приходится уделять больше времени для восстановления формы прически по сравнению с длинными волосами. Кроме того, некоторые стрижки могут визуально увеличить объем лица, что не всегда выглядит выигрышно. Особенно это актуально для квадратных форм лица, которые не подходят для стрижек с прямыми линиями.
Дополнительно следует учитывать, что короткая стрижка привлекает внимание к лицу, делая его более заметным. Все дефекты кожи, а также форма носа, губ и глаз, становятся более заметными. Если ваши уши или зона декольте не идеальны, короткая стрижка может подчеркнуть эти недостатки.
Еще одним недостатком коротких волос является склонность к быстрому загрязнению. Они требуют чаще мытья, что может затруднить поддержание здоровья волос, особенно если вы активно работаете над их улучшением.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.