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Загадки короткой стрижки: неожиданные недостатки, о которых следует знать

Четыре неожиданных недостатка короткой стрижки, о которых вы не догадывались

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, что короткие волосы могут сэкономить время на утреннем уходе за волосами, но стилисты предупреждают о значительных недостатках этого выбора. Александра Смирнова, стилист-имиджмейкер, раскрывает проблемы, с которыми могут столкнуться обладательницы короткой стрижки.

Четыре неожиданных недостатка короткой стрижки, о которых вы не догадывались
Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES is licensed under CC BY 2.0

Один из недостатков коротких волос — легкость испорченной укладки, особенно если ваши волосы оказались мокрыми при сне. С короткими волосами приходится уделять больше времени для восстановления формы прически по сравнению с длинными волосами. Кроме того, некоторые стрижки могут визуально увеличить объем лица, что не всегда выглядит выигрышно. Особенно это актуально для квадратных форм лица, которые не подходят для стрижек с прямыми линиями.

Дополнительно следует учитывать, что короткая стрижка привлекает внимание к лицу, делая его более заметным. Все дефекты кожи, а также форма носа, губ и глаз, становятся более заметными. Если ваши уши или зона декольте не идеальны, короткая стрижка может подчеркнуть эти недостатки.

Еще одним недостатком коротких волос является склонность к быстрому загрязнению. Они требуют чаще мытья, что может затруднить поддержание здоровья волос, особенно если вы активно работаете над их улучшением.

4 причины, из за которых короткая стрижка старит
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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