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Мастерская взгляда: контуринг ресниц как искусство макияжа

Прием, который мгновенно придаст взгляду соблазнительный акцент: улучшение формы ресниц

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Контуринг ресниц — новый тренд в мире макияжа, способный изменить форму глаз и поднять опущенные веки. Этот метод визажистов использует набор пучков ресниц разной длины, который после завивки ресниц керлером наклеивается с помощью специального клея. При нанесении клея рекомендуется использовать продукт для чувствительных глаз, чтобы избежать дискомфорта.

Прием, который мгновенно придаст взгляду соблазнительный акцент: улучшение формы ресниц
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Техника наклеивания пучков ресниц зависит от формы и особенностей глаз:

  • Для круглых глаз используются короткие и длинные пучки ресниц, при этом короткие наклеиваются ближе к внутренним и внешним уголкам, а длинные — в самую выступающую часть глаза.
  • Миндалевидным глазам подходят практически все виды ресниц. Рекомендуется добавить несколько пучков на внешние уголки и выполнить дымчатую подводку для создания глубокого и загадочного взгляда.
  • Для глаз с опущенными уголками важно максимально открыть взгляд. Для этого следует провести тонкие стрелки и расширить ресницы ближе к внешнему уголку глаза.
  • Глубоко посаженным глазам рекомендуется использовать накладные ресницы с хорошим завитком и нарисовать тонкие стрелки от середины глаза.


КАК УДЛИНИТЬ РЕСНИЦЫ ? / ЭФФЕКТ НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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