Мастерская взгляда: контуринг ресниц как искусство макияжа

Прием, который мгновенно придаст взгляду соблазнительный акцент: улучшение формы ресниц

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Контуринг ресниц — новый тренд в мире макияжа, способный изменить форму глаз и поднять опущенные веки. Этот метод визажистов использует набор пучков ресниц разной длины, который после завивки ресниц керлером наклеивается с помощью специального клея. При нанесении клея рекомендуется использовать продукт для чувствительных глаз, чтобы избежать дискомфорта.

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Техника наклеивания пучков ресниц зависит от формы и особенностей глаз:

Для круглых глаз используются короткие и длинные пучки ресниц, при этом короткие наклеиваются ближе к внутренним и внешним уголкам, а длинные — в самую выступающую часть глаза.

Миндалевидным глазам подходят практически все виды ресниц. Рекомендуется добавить несколько пучков на внешние уголки и выполнить дымчатую подводку для создания глубокого и загадочного взгляда.

Для глаз с опущенными уголками важно максимально открыть взгляд. Для этого следует провести тонкие стрелки и расширить ресницы ближе к внешнему уголку глаза.

Глубоко посаженным глазам рекомендуется использовать накладные ресницы с хорошим завитком и нарисовать тонкие стрелки от середины глаза.



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