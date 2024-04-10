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Всеобъемлющий уход: неожиданные способы использования вазелина для красоты и ухода за кожей

Использование вазелина для смягчения пяток, удаления пятен и другие необычные способы его применения

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Существует ли что-то, что вазелин не может сделать? Вероятно, нет. Этот многофункциональный косметический продукт надежно занимает свое место в большинстве косметических наборов уже с момента своего патентования как спаситель для сухой кожи в 1865 году. Вазелин используют мы, наши мамы и даже наши бабушки для ухода за кожей.

Использование вазелина для смягчения пяток, удаления пятен и другие необычные способы его применения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Старый добрый вазелин, доступный всем по невысокой цене, является настоящим универсальным инструментом в области красоты, даже в своем крошечном упаковочном размере. В этой статье мы расскажем о лучших и неожиданных способах использования вазелина.

  • Подготовка кожи к ароматам: увлажненная кожа лучше удерживает аромат, поэтому перед нанесением парфюма можно нанести немного вазелина на точки пульсации, чтобы запах держался дольше. Эти точки включают запястья, внутреннюю часть локтей, заднюю часть коленей и шею.
  • Укрощение волос: вазелин поможет укротить пушистость волос и запечатать секущиеся кончики, а также держать непослушные брови на месте. Поскольку вазелин безопасен для использования на лице, его можно использовать даже для ухода за бровями без риска раздражения кожи.
  • Удаление пятен: вазелин можно использовать для удаления пятен макияжа с одежды, подушек, одеял и простыней. Его маслянистая текстура помогает вывести масляные пятна, которые могут быть сложно удалить другими средствами.
  • Маникюр: вазелин можно нанести на кутикулы перед маникюром, чтобы предотвратить попадание лака на кожу. Также он помогает увлажнить ногтевую пластину и кутикулу, способствуя заживлению.
  • Увлажнение сухой кожи: вазелин отлично смягчает сухие участки кожи, такие как локти, пятки и потрескавшиеся губы. Он помогает удерживать влагу в коже, предотвращая ее потерю, что способствует быстрому восстановлению.
  • Уход за ресницами: вазелин можно использовать для ухода за ресницами, делая их более темными и блестящими. Он также может служить как кондиционер для ресниц, помогая им стать более здоровыми и крепкими.
  • Нанесение автозагара: нанесение вазелина на сухие участки кожи перед нанесением автозагара помогает избежать появления разводов и пятен на этих участках.
  • Скраб для губ и тела: вазелин можно смешать с сахаром для создания скраба для губ или с морской солью для скраба для тела с увлажняющим эффектом.
  • Уход за бритвой: вазелин помогает сохранить лезвия бритвы острыми, предотвращая их ржавение. Перед использованием нужно тщательно смазать лезвия тонким слоем вазелина.

 

21 Способ Применения Вазелина, о Котором вы Не Знали
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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