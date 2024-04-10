Уход за ногтями: мастерская советов от чемпиона мировых конкурсов

Какие тайны за собой скрывает гель-лак

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Мастер маникюра и чемпион международных конкурсов в России, США, Франции и Великобритании, Анна Сосина, помогает разобраться во многих актуальных вопросах, связанных с уходом за ногтями. Она объясняет, что гель-лак, если используются качественные материалы и правильная техника, не портит ногти.

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Однако неправильное снятие или агрессивные составы могут повредить их. Что касается ломкости ногтей, она указывает на высокую нагрузку на руки, особенно при работе на компьютере или уборке, но соблюдение правил носки покрытия может снизить риск поломок. Она также опровергает миф о том, что ногти должны "дышать", но рекомендует делать перерывы для восстановления ногтевой пластины после травм или частых поломок.

Что касается ощущения жжения при полимеризации гель-лака в лампе, она советует вытаскивать руку из лампы при появлении дискомфорта и выбирать лампу с функцией пониженного режима работы, чтобы снизить риск ожогов.

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