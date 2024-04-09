Почему мы морщимся: врач раскрывает факторы преждевременного старения кожи

Косметолог Анойко объяснил, почему морщины могут появиться в раннем возрасте

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-косметолог Елена Анойко объяснила, что хотя старение является естественным процессом, первые признаки морщин могут проявиться в разные возрасты — от 25 до 40 лет. Главным фактором, по мнению специалиста, является генетическая предрасположенность, которая включает строение костных структур, тип кожи и активность мимики, передаваемые от родителей. Поэтому стоит обращать внимание на фотографии родителей в молодости, чтобы оценить возможные признаки старения и принять меры по их предотвращению.

Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Помимо генетики, преждевременное старение кожи может быть вызвано воздействием ультрафиолетовых лучей, которые повреждают ДНК и способствуют разрушению коллагена и эластина. Врач рекомендует использовать кремы с защитой от солнца (SPF) для предотвращения этого.

Еще одним фактором, влияющим на преждевременное старение, является Digital-старение, вызванное излучением высокой энергии (HEV) от экранов устройств. Синий свет проникает глубоко в кожу, разрушая коллаген и эластин. Помимо этого, вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, а также хронический недосып, могут провоцировать появление морщин и других признаков старения кожи.

Ранние МОРЩИНЫ. Почему появляются и что делать?