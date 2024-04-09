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Избегайте вредных компонентов: как выбирать уход для губ

Почему в составе гигиенической помады не должно быть этих компонентов, поскольку они вредны

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Косметолог Арина Ковальчук поделилась рекомендациями о том, какие компоненты следует избегать при выборе средств для ухода за губами, так как они могут нанести значительный вред.

Почему в составе гигиенической помады не должно быть этих компонентов, поскольку они вредны
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Ароматизаторы в помаде: хотя многие производители добавляют ароматизаторы в свои продукты, косметолог предупреждает, что некоторые из них могут быть раздражающими для нежной кожи губ. Использование таких продуктов может нарушить защитный слой кожи и усугубить проблему сухости.
  2. Диоксид титана: этот компонент, который часто встречается в уходовых средствах, безопасен для кожи, однако его случайное попадание в организм может вызвать отравление. Поэтому стоит обращать внимание на его наличие в составе средств для губ.
  3. Вазелин: вазелин эффективно увлажняет кожу, но его использование в средствах для губ с ранками не рекомендуется. Он удерживает влагу, но не обеспечивает кожу необходимыми питательными веществами, что особенно важно в холодное время года.
  4. Витамин Е: витамин Е может помочь с шелушением кожи, но людям с аллергией лучше воздержаться от продуктов с его содержанием. Витамин Е может вызывать контактный дерматит, который может быть сложно лечить.

Вредные вещества в составе косметики
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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