Мощное оружие против целлюлита: раскрываем правила проведения сухого массажа и его преимущества

Сухой массаж: всё о процедуре для гладкости и упругости кожи

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Домашний уход за кожей может быть более эффективным благодаря специальным процедурам, таким как сухой массаж. Эта процедура помогает сделать кожу более гладкой, уменьшить видимость целлюлита и стимулировать лимфодренаж. Портал byrdie.com рассказывает, как правильно проводить сухой массаж и какие преимущества он может принести вашей коже.

Фото: openverse.org by gaelx is licensed under CC BY-SA 2.0.

Что представляет собой сухой массаж?

Это процедура отшелушивания, включающая мягкий массаж кожи с помощью специальной щетки. Она способствует повышению сияния кожи, удалению омертвевших клеток и повышению эффективности увлажняющих средств. Для этой процедуры нужна щетка с жесткой натуральной щетиной, а массаж следует проводить круговыми движениями сверху вниз.

Как правильно проводить сухой массаж?

Лучшее время для этой процедуры - перед принятием ванны, чтобы смыть омертвевшие клетки кожи.

Убедитесь, что кожа и щетка полностью сухие для достижения наилучшего эффекта.

Создавайте среднее давление на кожу, чтобы стимулировать кровообращение и лимфодренаж.

Начните массаж снизу и двигайтесь вверх, выполняя длинные круговые движения.

После процедуры примите обычный душ и используйте увлажняющие средства для кожи.

Как часто нужно проводить процедуру?

Чтобы избежать сухости кожи, рекомендуется проводить массаж не чаще одного-двух раз в неделю.

Помните о важности ухода за щеткой и регулярно мойте ее детским шампунем для поддержания ее чистоты и эффективности.

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