Мощное оружие против целлюлита: раскрываем правила проведения сухого массажа и его преимущества

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Сухой массаж: всё о процедуре для гладкости и упругости кожи

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Домашний уход за кожей может быть более эффективным благодаря специальным процедурам, таким как сухой массаж. Эта процедура  помогает сделать кожу более гладкой, уменьшить видимость целлюлита и стимулировать лимфодренаж. Портал byrdie.com рассказывает, как правильно проводить сухой массаж и какие преимущества он может принести вашей коже.

Сухой массаж: всё о процедуре для гладкости и упругости кожи
Фото: openverse.org by gaelx is licensed under CC BY-SA 2.0.

Что представляет собой сухой массаж?

Это процедура отшелушивания, включающая мягкий массаж кожи с помощью специальной щетки. Она способствует повышению сияния кожи, удалению омертвевших клеток и повышению эффективности увлажняющих средств. Для этой процедуры нужна щетка с жесткой натуральной щетиной, а массаж следует проводить круговыми движениями сверху вниз.

Как правильно проводить сухой массаж?

  • Лучшее время для этой процедуры - перед принятием ванны, чтобы смыть омертвевшие клетки кожи.
  • Убедитесь, что кожа и щетка полностью сухие для достижения наилучшего эффекта.
  • Создавайте среднее давление на кожу, чтобы стимулировать кровообращение и лимфодренаж.
  • Начните массаж снизу и двигайтесь вверх, выполняя длинные круговые движения.
  • После процедуры примите обычный душ и используйте увлажняющие средства для кожи.
  • Как часто нужно проводить процедуру?
  • Чтобы избежать сухости кожи, рекомендуется проводить массаж не чаще одного-двух раз в неделю.

Помните о важности ухода за щеткой и регулярно мойте ее детским шампунем для поддержания ее чистоты и эффективности.

После этого МАССАЖА ЩЁТКОЙ кожа как в 20 лет. Массаж сухой щёткой от целлюлита
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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