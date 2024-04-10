Жирная кожи: почему важно её увлажнять и как правильно выбрать средство?

Увлажнение жирной кожи на ночь: правила и рекомендации

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Многие ошибочно полагают, что для правильного ухода за жирной кожей необходимо лишь обезжиривать ее. Однако это далеко не так, потому что пересушивание эпидермиса может лишь усугубить ситуацию. Разберемся вместе с byrdie.com в популярном вопросе, нужно ли увлажнять жирную кожу на ночь.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Почему недостаток увлажнения может усугубить проблему?

Когда кожа лишена достаточной влаги, она начинает вырабатывать еще больше сала, что приводит к блеску и жирности. Поэтому правильное увлажнение поможет избежать излишней жирности.

Когда лучше увлажнять жирную кожу?

Дерматологи рекомендуют увлажнять такую кожу один раз в день, лучше всего перед сном. Ночью она отдыхает и лучше всасывает активные компоненты увлажняющего средства. Кроме того, во время сна кожа теряет влагу, поэтому увлажнение поможет сохранить ее гидратацию.

Как выбрать правильное средство?

При выборе увлажняющего средства для жирной кожи важно обратить внимание на его текстуру и состав. Лучше всего выбирать легкие продукты, не содержащие масел и других комедогенных ингредиентов. Подходят средства на основе гиалуроновой кислоты, глицерина и алоэ. Избегайте тяжелых кремов и масел, которые могут усилить жирность кожи.

Правильное увлажнение поможет поддержать баланс жирной кожи и сохранить ее здоровье и красоту.

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