Вероятно, многие знакомы с этой ситуацией, когда вы находите свой идеальный аромат, инвестируете в него значительные средства и, конечно, желаете сохранить его как можно дольше. Но какой срок годности у духов? Эксперты в области парфюмерии byrdie.com делятся секретами, позволяющими определить, когда пришло время проститься с вашими любимым ароматом.
Срок годности действительно зависит от нескольких факторов, включая состав и время вскрытия флакона. Хотя большинство производителей рекомендуют использовать духи в течение одного до трех лет, фактически вы можете продолжать использовать их даже в течение четырех или пяти.
Эксперты говорят, что изменения в запахе и цвете могут быть признаками истекшего срока годности. Парфюмер указывает, что часто изменяется верхняя нота аромата, а также может происходить изменение цвета жидкости.
Да, духи с высоким содержанием спирта обычно сохраняются дольше всего, поскольку он предотвращает окисление ароматических молекул.
Они могут сохраняться годами, но стоит быть осторожными с винтажными находками, так как верхние ноты часто исчезают.
Это может быть опасно для кожи и вызывать аллергические реакции. Поэтому рекомендуется тестировать их на небольшом участке тела перед использованием.
Следуя этим советам экспертов, вы сможете правильно оценить срок годности ваших духов и наслаждаться ароматом в течение максимально возможного времени.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.