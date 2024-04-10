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Секреты срока годности духов: как определить, когда пришло время расстаться?

Срок годности духов: что говорят эксперты парфюмерии?

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Вероятно, многие  знакомы с этой ситуацией, когда вы находите свой идеальный аромат, инвестируете в него значительные средства и, конечно, желаете сохранить его как можно дольше. Но какой срок годности у духов? Эксперты в области парфюмерии byrdie.com делятся секретами, позволяющими определить, когда пришло время проститься с вашими любимым ароматом.

Срок годности духов: что говорят эксперты парфюмерии?
Фото: commons.wikimedia.org by Disdero is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Насколько долго могут храниться духи?

Срок годности действительно зависит от нескольких факторов, включая состав и время вскрытия флакона. Хотя большинство производителей рекомендуют использовать духи в течение одного до трех лет, фактически вы можете продолжать использовать их даже в течение четырех или пяти.

Как понять, что духи просрочены?

Эксперты говорят, что изменения в запахе и цвете могут быть признаками истекшего срока годности. Парфюмер указывает, что часто изменяется верхняя нота аромата, а также может происходить изменение цвета жидкости.

Существует ли разница в сроке годности между разными типами духов?

Да, духи с высоким содержанием спирта обычно сохраняются дольше всего, поскольку он предотвращает окисление ароматических молекул.

Что насчет нераспечатанных духов?

Они могут сохраняться годами, но стоит быть осторожными с винтажными находками, так как верхние ноты часто исчезают.

Безопасно ли использовать духи с истекшим сроком годности?

Это может быть опасно для кожи и вызывать аллергические реакции. Поэтому рекомендуется тестировать их на небольшом участке тела перед использованием.

Следуя этим советам экспертов, вы сможете правильно оценить срок годности ваших духов и наслаждаться ароматом в течение максимально возможного времени.

КАКОЙ СРОК ГОДНОСТИ У ПАРФЮМА?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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