Избегайте этих ошибок: правила использования кондиционера для здоровых волос

Причины выпадения волос: пять ошибок в использовании кондиционера, которые делают все

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы часто виним окрашивание, погоду или питание в проблемах с волосами, но иногда сами приводим к этому, ошибочно используя привычные средства для ухода за ними. Одной из потенциальных причин выпадения волос может быть неправильное применение кондиционера. Вот основные ошибки, которых стоит избегать.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Неподходящий выбор кондиционера: кондиционер должен соответствовать потребностям волос по длине, учитывая их тип и состояние. Он должен решать конкретные проблемы, такие как восстановление, увлажнение, питание или придание объема. Нанесение на кожу головы: нанесение кондиционера на кожу головы может привести к забиванию пор, увеличению жирности кожи и, как следствие, к потере волос. Кондиционер следует наносить только на длину волос, начиная от середины и до кончиков. Недостаточное отжимание волос: после использования шампуня волосы следует осторожно отжать, чтобы удалить излишки воды. Это позволит кондиционеру эффективно проникнуть в структуру волос, обеспечивая им необходимое питание. Недостаточное смывание кондиционера: оставшееся на волосах средство может утяжелить их и помешать созданию укладки. Кондиционер следует смывать полностью. Использование фиолетового кондиционера как основного ухода: фиолетовый кондиционер предназначен для нейтрализации желтых пигментов, а не для ухода за волосами. Использование его вместо обычного кондиционера может привести к нежелательным последствиям.

Выпадают волосы? 5 ошибок ухода из за которых вы теряете волосы.