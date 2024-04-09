Алоэ: многофункциональный секрет красоты для здоровой кожи

От проблем с пигментацией, перхотью и прыщами: как алоэ помогает в уходе за кожей

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Во многих домах можно найти алоэ, которое используется для лечения различных проблем кожи. Алоэ содержит прозрачный гель, богатый активными соединениями, включая витамины, минералы, сахара, энзимы, салициловые кислоты и аминокислоты, что делает его ценным средством для ухода за кожей. Это подтверждается словами косметолога Арины Дуровой. Другие полезные свойства алоэ для кожи включают:

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Избавление от темных пятен: содержащийся в алоэ алоэзин может помочь осветлить гиперпигментацию.

Увлажнение кожи: мукополисахариды в алоэ помогают удерживать влагу в коже.

Уход за кожей головы: алоэ может снимать раздражение, отшелушивать и увлажнять кожу головы, а также укреплять волосяные фолликулы.

Защита от старения кожи: алоэ стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, что помогает предотвратить появление морщин.

Борьба с акне: противомикробные и противовоспалительные свойства алоэ помогают в борьбе с угрями и прыщами.

Успокоение псориаза и экземы: алоэ помогает при общем воспалении и нарушении кожного барьера, а его антисептические свойства борются с грибками, бактериями и вирусами.



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