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Алоэ: многофункциональный секрет красоты для здоровой кожи

От проблем с пигментацией, перхотью и прыщами: как алоэ помогает в уходе за кожей

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Во многих домах можно найти алоэ, которое используется для лечения различных проблем кожи. Алоэ содержит прозрачный гель, богатый активными соединениями, включая витамины, минералы, сахара, энзимы, салициловые кислоты и аминокислоты, что делает его ценным средством для ухода за кожей. Это подтверждается словами косметолога Арины Дуровой. Другие полезные свойства алоэ для кожи включают:

От проблем с пигментацией, перхотью и прыщами: как алоэ помогает в уходе за кожей
Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
  • Избавление от темных пятен: содержащийся в алоэ алоэзин может помочь осветлить гиперпигментацию.
  • Увлажнение кожи: мукополисахариды в алоэ помогают удерживать влагу в коже.
  • Уход за кожей головы: алоэ может снимать раздражение, отшелушивать и увлажнять кожу головы, а также укреплять волосяные фолликулы.
  • Защита от старения кожи: алоэ стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, что помогает предотвратить появление морщин.
  • Борьба с акне: противомикробные и противовоспалительные свойства алоэ помогают в борьбе с угрями и прыщами.
  • Успокоение псориаза и экземы: алоэ помогает при общем воспалении и нарушении кожного барьера, а его антисептические свойства борются с грибками, бактериями и вирусами.


Что будет, если каждый день мазать лицо алоэ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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