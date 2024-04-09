Идеальное нанесение солнцезащитного крема: советы и рекомендации на весну

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Применение и снятие солнцезащитных средств весной: правильные методы нанесения и удаления

0:41
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Используйте солнцезащитный крем ежедневно, особенно весной, чтобы защитить кожу от мелких морщин, неровного загара, пигментных пятен и солнечных ожогов.

Применение и снятие солнцезащитных средств весной: правильные методы нанесения и удаления
Фото: unsplash.com by Devil_Jameson RAGE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Очищайте лицо перед нанесением крема, чтобы обеспечить лучшую защиту. Наносите солнцезащитный крем небольшими точками и равномерно распределите по лицу кончиками пальцев. Используйте правильное количество крема, чтобы обеспечить должную защиту. Не забывайте о защите области вокруг глаз и нанесении макияжа поверх крема. Повторно наносите крем через несколько часов, особенно если вы находитесь на солнце.

Тщательно очищайте лицо вечером перед нанесением ночного крема.


 

Опасность SPF. Обратная сторона солнцезащитных средств.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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