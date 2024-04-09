Идеальное нанесение солнцезащитного крема: советы и рекомендации на весну

Используйте солнцезащитный крем ежедневно, особенно весной, чтобы защитить кожу от мелких морщин, неровного загара, пигментных пятен и солнечных ожогов.
Очищайте лицо перед нанесением крема, чтобы обеспечить лучшую защиту. Наносите солнцезащитный крем небольшими точками и равномерно распределите по лицу кончиками пальцев. Используйте правильное количество крема, чтобы обеспечить должную защиту. Не забывайте о защите области вокруг глаз и нанесении макияжа поверх крема. Повторно наносите крем через несколько часов, особенно если вы находитесь на солнце.
Тщательно очищайте лицо вечером перед нанесением ночного крема.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.