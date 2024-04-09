Идеальное нанесение солнцезащитного крема: советы и рекомендации на весну

Применение и снятие солнцезащитных средств весной: правильные методы нанесения и удаления

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Используйте солнцезащитный крем ежедневно, особенно весной, чтобы защитить кожу от мелких морщин, неровного загара, пигментных пятен и солнечных ожогов.

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Очищайте лицо перед нанесением крема, чтобы обеспечить лучшую защиту. Наносите солнцезащитный крем небольшими точками и равномерно распределите по лицу кончиками пальцев. Используйте правильное количество крема, чтобы обеспечить должную защиту. Не забывайте о защите области вокруг глаз и нанесении макияжа поверх крема. Повторно наносите крем через несколько часов, особенно если вы находитесь на солнце.

Тщательно очищайте лицо вечером перед нанесением ночного крема.





Опасность SPF. Обратная сторона солнцезащитных средств.