Секреты долговременного макияжа: избегайте этих ошибок с тональным кремом

Избегайте этих ошибок, чтобы избежать скатывания тонального крема на лице

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Визажист Виктория Маслова делится секретами и объясняет, почему ваш макияж может стираться с лица через короткое время после нанесения.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Слишком большое количество средства, думая, что это поможет скрыть недостатки, на самом деле может привести к тому, что макияж начнет скатываться. Вместо этого, используйте тон и корректор точечно. Отсутствие фиксатора также может быть причиной стирания макияжа. Фиксирующий спрей поможет сохранить макияж на месте в течение всего дня. Однако, стоит помнить о том, что для ежедневного использования лучше выбирать качественное средство, особенно если у вас проблемная кожа. Кроме того, уходовая косметика может конфликтовать с декоративной.

Подождите, пока уходовые средства впитаются, прежде чем наносить макияж, и если проблема не устраняется, возможно, вам стоит пересмотреть состав уходовых средств под макияж.

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