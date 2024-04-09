Пять ошибок в макияже, которые делают вас старше: как правильно выбрать и наносить тональный крем

С возрастом кожа подвержена изменениям, таким как появление морщин и сухость, независимо от ее исходного типа. Это происходит из-за уменьшения выработки гиалуроновой кислоты и коллагена в клетках. При использовании тонального крема можно совершать ошибки, которые лишь подчеркивают признаки старения кожи.
Одна из таких ошибок — использование слишком плотного тонального крема, который не только сушит кожу, но и создает эффект маски, а также забивается в морщинки, подчеркивая их. Рекомендуется отдавать предпочтение средствам с легкой текстурой, таким как тональные флюиды, и дополнительно маскировать недостатки консилером.
Еще одна распространенная ошибка — нанесение тонального крема сразу после основы, что может привести к пятнам или скатыванию с лица из-за силиконовых компонентов в основе, которым требуется время для зафиксирования. Рекомендуется дать основе под макияж немного времени на впитывание.
Важно также правильно выбирать тональный крем, учитывая его увлажняющие свойства и возможные антивозрастные компоненты в составе. Оттенок крема также играет роль: слишком темный или светлый цвет может лишь подчеркнуть признаки старения кожи, поэтому следует выбирать оттенок, соответствующий цвету кожи.
Наносить тональный крем следует грамотно, предпочтительнее всего использовать спонж или бьюти-блендер для равномерного нанесения и избежания неровностей, которые могут подчеркнуть морщины.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.