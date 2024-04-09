Пять ошибок в макияже, которые делают вас старше: как правильно выбрать и наносить тональный крем

Ошибка, совершаемая при нанесении тонального крема, которая придает вам старший вид

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом кожа подвержена изменениям, таким как появление морщин и сухость, независимо от ее исходного типа. Это происходит из-за уменьшения выработки гиалуроновой кислоты и коллагена в клетках. При использовании тонального крема можно совершать ошибки, которые лишь подчеркивают признаки старения кожи.

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Одна из таких ошибок — использование слишком плотного тонального крема, который не только сушит кожу, но и создает эффект маски, а также забивается в морщинки, подчеркивая их. Рекомендуется отдавать предпочтение средствам с легкой текстурой, таким как тональные флюиды, и дополнительно маскировать недостатки консилером.

Еще одна распространенная ошибка — нанесение тонального крема сразу после основы, что может привести к пятнам или скатыванию с лица из-за силиконовых компонентов в основе, которым требуется время для зафиксирования. Рекомендуется дать основе под макияж немного времени на впитывание.

Важно также правильно выбирать тональный крем, учитывая его увлажняющие свойства и возможные антивозрастные компоненты в составе. Оттенок крема также играет роль: слишком темный или светлый цвет может лишь подчеркнуть признаки старения кожи, поэтому следует выбирать оттенок, соответствующий цвету кожи.

Наносить тональный крем следует грамотно, предпочтительнее всего использовать спонж или бьюти-блендер для равномерного нанесения и избежания неровностей, которые могут подчеркнуть морщины.

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