Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Алиса Вокс рассказала о диагнозе нарушенного мозгового кровообращения
Половина россиян тратит на допобразование детей более 10 000 рублей в месяц
Си Цзиньпин подчеркнул взаимовыгодное сотрудничество Китая и России
Путин и Токаев обсудили преодоление последствий половодья на Южном Урале
Мария Кожевникова считает, что будет не самой лучшей свекровью
Меркурис: Россия моментально уничтожит западные войска, стоит им только вступить на территорию Украины
"Кровавый дождь" может помешать туристам в Испании
В Грузии возведут новый международный аэропорт
Екатерина Климова показала занятия трех детей на выходных
Пять вредных привычек, которые могут повредить вашей коже: избегайте их для здоровой кожи

Практики, которые могут нанести вред вашей коже: избегайте их во избежание проблем

0:48
Моя семья » Красота и стиль

Забота о коже может быть сложной, особенно когда имеются вредные привычки, которые могут усугубить проблемы с кожей, особенно с акне. Одной из распространенных привычек является деление косметики с подругами, что может привести к передаче бактерий.

Практики, которые могут нанести вред вашей коже: избегайте их во избежание проблем
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Также важно избегать вытирания пота грубым полотенцем, так как это может раздражать кожу. Спать с макияжем также может нанести вред коже, лишая ее необходимого ухода во время ночного отдыха. Подбирая средства для ухода за кожей, важно внимательно изучить их состав, чтобы исключить возможные аллергические реакции или раздражения.

Наконец, частое мытье лица также может нанести вред, поэтому рекомендуется очищать кожу не более двух раз в день, используя для этого специальные очищающие средства.

Секрет идеальной кожи без прыщей, морщин и пигментных пятен🙌
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
В Часове Яре работают российские штурмовики, для ВСУ положение плачевное Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
Последние материалы
15 минут и готово: делаем сочные куриные отбивные с соусом из каперсов
Натали Портман впервые после развода появилась в рекламе Dior
Недалеко от завода ЛиАЗ найден сбитый БПЛА
Практики, которые могут нанести вред вашей коже: избегайте их во избежание проблем
Запуск ракеты "Ангара-А5" отменен
Скончавшийся в Москве участник "Голоса" Кунгуров находился в процессе развода с женой
Для борьбы с плесенью в ванной врач посоветовала перекись водорода
Рассказываем как избавиться от нежелательных сорняков
Эксперт Попков: цены на поездки в такси в России могут вырасти на 30%
Уоррен считает, что суд ООН признает операцию Израиля в Газе геноцидом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников