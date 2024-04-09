Пять вредных привычек, которые могут повредить вашей коже: избегайте их для здоровой кожи

Практики, которые могут нанести вред вашей коже: избегайте их во избежание проблем

0:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забота о коже может быть сложной, особенно когда имеются вредные привычки, которые могут усугубить проблемы с кожей, особенно с акне. Одной из распространенных привычек является деление косметики с подругами, что может привести к передаче бактерий.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Также важно избегать вытирания пота грубым полотенцем, так как это может раздражать кожу. Спать с макияжем также может нанести вред коже, лишая ее необходимого ухода во время ночного отдыха. Подбирая средства для ухода за кожей, важно внимательно изучить их состав, чтобы исключить возможные аллергические реакции или раздражения.

Наконец, частое мытье лица также может нанести вред, поэтому рекомендуется очищать кожу не более двух раз в день, используя для этого специальные очищающие средства.

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