Искусство выбора: как подобрать идеальную помаду под ваш тон кожи

Выбор оттенка помады: как подобрать подходящий цвет для вашего оттенка кожи

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Коко Шанель советовала нанести немного помады на губы, если грустно, и многие с ней согласятся, что макияж может повысить настроение. Однако для этого необходимо правильно подобрать оттенок помады.

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При выборе помады важно учитывать несколько факторов, включая природные цвета кожи, общий стиль одежды, время суток и модные тенденции. Определение тона кожи является ключевым моментом при выборе подходящего оттенка помады. Визажисты советуют различать теплый, холодный и нейтральный тон кожи. При теплом тоне кожи подходят оттенки с персиковым, красноватым или желтоватым подтоном. Для холодного тонуса подходят оттенки вишневого, сливового, сиреневого. Нейтральный тон кожи позволяет использовать как теплые, так и холодные оттенки помады. При сомнениях рекомендуется выбирать нейтральные тона помады, которые обычно маркируются соответствующим образом.

Также важно учитывать степень матовости и глянцевости помады, наличие перламутра, что может визуально изменить размер губ. При примерке помады рекомендуется наносить ее как на запястье, так и на подушечку пальца, чтобы увидеть, как цвет соотносится с натуральным оттенком губ.

Как подобрать свои оттенки в макияже