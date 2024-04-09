Искусство выбора: как подобрать идеальную помаду под ваш тон кожи

Коко Шанель советовала нанести немного помады на губы, если грустно, и многие с ней согласятся, что макияж может повысить настроение. Однако для этого необходимо правильно подобрать оттенок помады.
При выборе помады важно учитывать несколько факторов, включая природные цвета кожи, общий стиль одежды, время суток и модные тенденции. Определение тона кожи является ключевым моментом при выборе подходящего оттенка помады. Визажисты советуют различать теплый, холодный и нейтральный тон кожи. При теплом тоне кожи подходят оттенки с персиковым, красноватым или желтоватым подтоном. Для холодного тонуса подходят оттенки вишневого, сливового, сиреневого. Нейтральный тон кожи позволяет использовать как теплые, так и холодные оттенки помады. При сомнениях рекомендуется выбирать нейтральные тона помады, которые обычно маркируются соответствующим образом.
Также важно учитывать степень матовости и глянцевости помады, наличие перламутра, что может визуально изменить размер губ. При примерке помады рекомендуется наносить ее как на запястье, так и на подушечку пальца, чтобы увидеть, как цвет соотносится с натуральным оттенком губ.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.