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Избавляемся от грубой кожи: секреты борьбы с фолликулярным кератозом

Почему возникает гусиная кожа на руках и ногах и как с ней бороться

1:31
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Прикасаясь к коже на тыльной стороне рук, вы можете заметить мелкие бугорки, которые делают эту область шероховатой, почти как наждачная бумага. Подобные участки кожи могут быть обнаружены также на бедрах, щеках, ягодицах или животе. Вероятно, это неинфекционное состояние, известное как фолликулярный кератоз (или Keratosis pilaris), которое встречается у половины населения мира. Это генетическое заболевание, вызванное скоплением белка в волосяных фолликулах и сопровождаемое воспалением. Последние исследования показывают, что факторы, такие как сухой воздух, перепады температуры, стресс и воспалительные процессы в пищеварительном тракте, могут усугубить это состояние.

Почему возникает гусиная кожа на руках и ногах и как с ней бороться
Фото: openverse.org by Fuschia Foot is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Чтобы справиться с фолликулярным кератозом, важно избегать раздражителей, таких как ароматизаторы, эфирные масла, концентрированные кислоты, абразивные скрабы, УФ-излучение и грубые ткани. Эксфолиация также может быть полезной, но необходимо делать это деликатно, применяя мягкие химические отшелушивающие средства. Ежедневное увлажнение кожи с помощью разглаживающих и восстанавливающих барьерных средств также играет ключевую роль в лечении. Кремы с высоким содержанием эмолентов, таких как керамиды, экстракты овса и масло ши, помогут улучшить липидный слой кожи и удерживать влагу. Увлажнители, содержащие мед, гиалуроновую кислоту, глицерин и алоэ, помогут привлечь к клеткам кожи необходимую влагу.

ГУСИНАЯ КОЖА // Фолликулярный кератоз: простые рекомендации как сделать кожу гладкой
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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