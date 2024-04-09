Как питание влияет на здоровье волос: советы трихолога Титушкиной

Важнейшим аспектом здоровья и красоты волос является правильное питание. Отсутствие сбалансированного рациона может привести к ломкости, тонкости и даже выпадению волос. Трихолог Екатерина Титушкина подчеркивает, что определенные продукты могут способствовать сохранению здоровья волос.
Один из ключевых компонентов для формирования структуры волос — белок. Ежедневное потребление белковой пищи обеспечивает организм необходимыми аминокислотами, необходимыми для укрепления и роста волосяных фолликулов. Мясо, рыба, яйца, бобовые, семена и орехи содержат необходимые аминокислоты.
Железо также играет важную роль в здоровье волос. Продукты животного происхождения, такие как печень, говядина и морепродукты, богаты наиболее усвояемой формой этого элемента. Гречка, орехи и шпинат также являются хорошими источниками железа.
Цинк, содержащийся в молочных продуктах, говядине, моллюсках, орехах и других продуктах, также важен для здоровья волос. Регулярное употребление этих продуктов способствует улучшению состояния волос.
Селен и кремний также необходимы для поддержания здоровья волос. Отруби, грибы, чеснок, оливковое масло, кешью и другие продукты содержат селен. Кремнием богаты рис, пшеница, фасоль, морковь и другие овощи, а также питьевая вода.
Витамин В5, фолиевая кислота, антиоксиданты и Омега-3 также играют важную роль в здоровье волос и кожи головы. Употребление этих питательных веществ помогает укрепить волосы и поддержать их рост.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.