Ошибки в уходе за кожей при борьбе с акне: советы косметолога Малкиной

Косметолог Малкина выявила основные ошибки в подходе к лечению проблемы акне

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие сталкиваются с проблемой акне и часто предпринимают попытки самостоятельно решить её, что в итоге может усугубить ситуацию. Косметолог Кристина Малкина выявила основные ошибки, совершаемые при лечении акне.

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Одной из главных является попытка самостоятельно выдавливать черные точки и прыщи, что лишь способствует распространению бактерий и возникновению новых воспалений. Механическая чистка, в частности, не считается методом лечения акне и должна применяться с осторожностью. Применение спиртовых лосьонов и кислот также может негативно влиять на кожу, усиливая выработку сала и обостряя проблему. Рекомендуется подбирать уход за кожей совместно с косметологом, чтобы выбрать подходящие и безопасные средства. Применение скрабов также может ухудшить состояние кожи, поскольку механическое воздействие может распространить бактерии и спровоцировать новые воспаления. Ультрафиолет также оказывает отрицательное воздействие на кожу, вызывая обезвоживание и утолщение кожного сала.

Использование тонального крема на ежедневной основе также не рекомендуется, поскольку он может закупоривать поры и создавать благоприятные условия для размножения бактерий акне.

Акне: причины, лечение, основные ошибки. Советы врача косметолога