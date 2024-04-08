Ошибки в уходе за кожей при борьбе с акне: советы косметолога Малкиной

Многие сталкиваются с проблемой акне и часто предпринимают попытки самостоятельно решить её, что в итоге может усугубить ситуацию. Косметолог Кристина Малкина выявила основные ошибки, совершаемые при лечении акне.
Одной из главных является попытка самостоятельно выдавливать черные точки и прыщи, что лишь способствует распространению бактерий и возникновению новых воспалений. Механическая чистка, в частности, не считается методом лечения акне и должна применяться с осторожностью. Применение спиртовых лосьонов и кислот также может негативно влиять на кожу, усиливая выработку сала и обостряя проблему. Рекомендуется подбирать уход за кожей совместно с косметологом, чтобы выбрать подходящие и безопасные средства. Применение скрабов также может ухудшить состояние кожи, поскольку механическое воздействие может распространить бактерии и спровоцировать новые воспаления. Ультрафиолет также оказывает отрицательное воздействие на кожу, вызывая обезвоживание и утолщение кожного сала.
Использование тонального крема на ежедневной основе также не рекомендуется, поскольку он может закупоривать поры и создавать благоприятные условия для размножения бактерий акне.
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