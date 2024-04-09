Хитрости стирки: спасаем одежду после усадки без потери качества

Усадка одежды после стирки: почему происходит и как это исправить?

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Процесс стирки одежды может вызвать немало беспокойства, особенно если вы не следуете указаниям на этикетках. Неверная температура воды или режим сушки могут изменить внешний вид и размер вещи. Эксперты портала byrdie.com рассказывают, как спасти одежду, если она села.

Фото: flickr.com by jim212jim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Почему одежда садиться при стирке?

Эксперты объясняют, что в процессе производства ткани и одежды они подвергаются растяжению и нагрузкам. Поэтому при стирке они пытаются вернуться к своему изначальному состоянию, что может привести к усадке.

Можно ли предотвратить усадку одежды?

Несмотря на все усилия и следование инструкциям, результат стирки может быть непредсказуем. Однако существуют способы исправить ситуацию:

Подготовьте воду комнатной температуры и добавьте несколько капель кондиционера для белья. Это поможет смягчить волокна ткани. Замочите одежду в этом растворе на 15 минут, затем тщательно промойте холодной водой и отожмите излишки. Немного растяните изделие и дайте ему высохнуть на плоской поверхности. При последующих стирках следуйте инструкции по уходу за тканью.

Следуя этим советам, можно значительно снизить риск усадки одежды и сохранить ее качество на долгое время.

Села вещь после стирки что делать.