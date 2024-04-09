Хитрости стирки: спасаем одежду после усадки без потери качества

Процесс стирки одежды может вызвать немало беспокойства, особенно если вы не следуете указаниям на этикетках. Неверная температура воды или режим сушки могут изменить внешний вид и размер вещи. Эксперты портала byrdie.com рассказывают, как спасти одежду, если она села.
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Почему одежда садиться при стирке?
Эксперты объясняют, что в процессе производства ткани и одежды они подвергаются растяжению и нагрузкам. Поэтому при стирке они пытаются вернуться к своему изначальному состоянию, что может привести к усадке.
Можно ли предотвратить усадку одежды?
Несмотря на все усилия и следование инструкциям, результат стирки может быть непредсказуем. Однако существуют способы исправить ситуацию:
Подготовьте воду комнатной температуры и добавьте несколько капель кондиционера для белья. Это поможет смягчить волокна ткани.
Замочите одежду в этом растворе на 15 минут, затем тщательно промойте холодной водой и отожмите излишки.
Немного растяните изделие и дайте ему высохнуть на плоской поверхности.
При последующих стирках следуйте инструкции по уходу за тканью.
Следуя этим советам, можно значительно снизить риск усадки одежды и сохранить ее качество на долгое время.