Капельницы для красоты и здоровья: тренд в Москве

Чем капельницы красоты лучше таблеток и как влияют на кожу и настроение

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В Москве главным трендом стали капельницы для красоты и здоровья, рекомендуемые как блогерами, так и экспертами, обещающими гарантированные результаты. Существует много видов капельниц, но наиболее популярными являются те, которые содержат глутатион, гептрал, лаеннек-терапию и витамины.

Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Капельницы с глутатионом помогают нейтрализовать токсины, поддерживать иммунную систему, улучшать качество кожи и повышать уровень энергии. Лаеннек-терапия, в свою очередь, стимулирует обновление клеток, синтез коллагена и эластина, а также нормализует сон и устраняет синдром хронической усталости. Капельницы с гептралом предназначены для восстановления печени, вывода токсинов, нормализации обмена веществ и улучшения кожи.

Результаты от капельниц можно ощутить уже после первого сеанса, но они зависят от исходного состояния пациента. В сравнении с таблетками, капельницы эффективнее, особенно если у пациента есть проблемы с пищеварением или всасыванием в кишечнике.

Хотя здоровый образ жизни и правильное питание важны, капельницы могут быть необходимы для оперативного восстановления после заболевания или стресса. Стоимость капельниц в клинике Aging Control варьируется от 5500 до 7350 рублей в зависимости от типа процедуры.

КАПЕЛЬНИЦА КРАСОТЫ: улучшаем качество кожи