Воздушные перелеты становятся неотъемлемой частью нашей жизни, однако мало кто задумывается о влиянии самолетного воздуха на нашу кожу. Давайте вместе с byrdie.com рассмотрим, как перелёт может повлиять на её состояние и какие простые шаги мы можем предпринять, чтобы поддержать здоровье кожи во время полета и после него.
Воздушные перелеты, могут негативно влиять на кожу из-за пониженной влажности, колебаний температур и изменений атмосферного давления. Однако плохое воздействие этих факторов зависит от типа кожи, возраста, а также от длительности полета.
Для большинства людей это не обязательно, но увлажнение кожи перед перелётам может быть полезным.
Нанесение увлажняющего крема и солнцезащитного средства поможет сохранить здоровье кожи. Также важно пить много воды, чтобы избежать обезвоживания.
После полета рекомендуется использовать нежные очищающие и увлажняющие средства. Для жирной или склонной к акне кожи подойдут средства без масла.
В заключении, уход за кожей перед, во время и после полета может быть полезным, но не является обязательным для всех.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.