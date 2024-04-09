Влияет ли воздух в самолёте на состояние кожи: разбираемся с мифами и фактами

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Воздушные перелёты и кожа: как сохранить её здоровье в пути?

1:19
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Воздушные перелеты становятся неотъемлемой частью нашей жизни, однако мало кто задумывается о влиянии самолетного воздуха на нашу кожу. Давайте вместе с byrdie.com рассмотрим, как перелёт может повлиять на её состояние и какие простые шаги мы можем предпринять, чтобы поддержать здоровье кожи во время полета и после него.

Воздушные перелёты и кожа: как сохранить её здоровье в пути?
Фото: flickr.com by Bernal Saborio is licensed under CC BY-SA 2.0

Влияет ли воздух в самолёте на состояние кожи?

Воздушные перелеты, могут негативно влиять на кожу из-за пониженной влажности, колебаний температур и изменений атмосферного давления. Однако плохое воздействие этих факторов зависит от типа кожи, возраста, а также от длительности полета.

Нужно ли заботиться о коже перед полетом?

Для большинства людей это не обязательно, но увлажнение кожи перед перелётам может быть полезным.

Как ухаживать за кожей во время полета?

Нанесение увлажняющего крема и солнцезащитного средства поможет сохранить здоровье кожи. Также важно пить много воды, чтобы избежать обезвоживания.

После полета рекомендуется использовать нежные очищающие и увлажняющие средства. Для жирной или склонной к акне кожи подойдут средства без масла.

В заключении, уход за кожей перед, во время и после полета может быть полезным, но не является обязательным для всех.

5 лайфхаков, как ухаживать за кожей в самолете
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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