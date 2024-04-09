Альтернативы масла для кутикулы: увлажняющие средства для красивых ногтей

Пять заменителей масла для кутикулы: витамин Е и не только

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Масло для кутикулы - это отличное натуральное средство для борьбы с сухостью кожи вокруг ногтей. Но что делать, если у вас нет под рукой этого продукта? Портал byrdie.com предлагает 5 альтернативных средств, которые помогут эффективно увлажнить кутикулу.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Витамин Е: известный своим увлажняющим действием, способствует смягчению кутикулы и укреплению ногтей. Его можно найти как в отдельных бутылках, так и в капсулах, что делает его удобным для использования в дороге. Ланолин: он отлично удерживает влагу и помогает смягчить кутикулу, предотвращая ее высыхание. Масло авокадо: богатое мононенасыщенными жирами, эффективно увлажняет кожу и помогает бороться с сухостью кутикулы. Кокосовое масло: помимо увлажнения, обладает противовоспалительными свойствами, снижая раздражение и покраснение кожи вокруг ногтей. Гиалуроновая кислота: отлично увлажняет кутикулу и ногти. Поскольку это не масло, его легче наносить и она может быть более удобной в использовании.

Теперь у вас есть пять альтернативных вариантов для ухода за кутикулой, если специальное масло закончилось.

Самый действенный способ по уходу за кутикулой