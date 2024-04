Альтернативы масла для кутикулы: увлажняющие средства для красивых ногтей

Your browser does not support the audio element.

Масло для кутикулы - это отличное натуральное средство для борьбы с сухостью кожи вокруг ногтей. Но что делать, если у вас нет под рукой этого продукта? Портал byrdie.com предлагает 5 альтернативных средств, которые помогут эффективно увлажнить кутикулу.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.