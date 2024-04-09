Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Швейцарские ученые создали систему защиты произведений искусства на основе ДНК
Самозанятые в РФ: налоговые вычеты и ограничения, о которых стоит знать
Эксперты рассказали, какие запахи не любят собаки
Чем дополнить гречку, чтобы она была разнообразной и вкусной: семь лучших добавок
Экономист Шамин назвал первого взноса по ипотеке
Будет бояться как огня: как побороть тлю
Эндокринолог Павлова: организм "отказывается" от завтрака из-за недостатка сна
Екатерина Семенова: как я поборола алкогольную зависимость и вернула себе радость жизни
Тренер объяснил, в чем отличие между натуральным атлетом и спортсменом "на препаратах"
Подтягивающий крем для тела: действенное средство или просто маркетинговый ход?

Секреты подтягивающих кремов: ключевые ингредиенты для упругой кожи

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Индустрия красоты полна обещаний, но одно из них особенно завораживает – подтягивание кожи. Наши ожидания высоки, но стоит ли доверять укрепляющим кремам для тела? Сегодня мы с byrdie.com разберемся, как они действительно воздействуют на кожу и какие ингредиенты следует искать в их составе, чтобы получить наилучшие результаты.

Секреты подтягивающих кремов: ключевые ингредиенты для упругой кожи
Фото: flickr. com by joel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Как они работают?

Укрепляющие кремы и лосьоны созданы для того, чтобы помочь вашей коже выглядеть более подтянутой и упругой, противодействуя естественному процессу потери коллагена с возрастом. Как они достигают этого? Они стимулируют выработку коллагена, укрепляя кожу и делая ее более упругой.

Какие ингредиенты стоит искать в составе крема?

Ретинол

Это форма витамина А, которая признана как один из наиболее эффективных ингредиентов для стимуляции выработки коллагена. Ретинол проникает в глубокие слои кожи, способствуя обновлению клеток и улучшая ее текстуру и упругость.

Антиоксиданты

Ингредиенты, такие как витамин С и коэнзим Q10, являются мощными антиоксидантами, которые защищают кожу от воздействия свободных радикалов, которые могут привести к преждевременному старению. Они также способствуют заживлению и регенерации кожи.

Гидроксикислоты

Гликолевая кислота и другие гидроксикислоты имеют отшелушивающие свойства, помогая удалять омертвевшие клетки эпидермиса и стимулируя обновление клеток. Это способствует улучшению текстуры кожи, делая ее более гладкой и упругой.

Пептиды

Пептиды являются строительными блоками белка и могут играть ключевую роль в стимуляции выработки коллагена и эластина. Они помогают укрепить кожу, повысить ее эластичность и упругость.

Кофеин

Этот ингредиент обладает свойствами сужения кровеносных сосудов, что помогает уменьшить отечность и избыток жидкости в коже. Кофеин также способствует расщеплению жировых отложений, что делает кожу более гладкой и упругой.

Выбирая подтягивающий крем для тела, обратите внимание на наличие этих ингредиентов в его составе, чтобы обеспечить оптимальный эффект и результаты для вашей кожи.

Лучшие средства для тела | Секрет подтянутой кожи | Готовим тело к лету
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета

Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.

Вода с лимоном и мёдом: тонизирует, согревает и укрепляет иммунитет
Эксперты назвали самые добрые породы кошек
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
За что такая цена: названы самые дорогие породы собак, которые заберут у вас последнюю копейку
Как сделать правильный соус для салата "Цезарь": пошаговые рекомендации
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Последние материалы
Будет бояться как огня: как побороть тлю
Экономист Шамин назвал первого взноса по ипотеке
Эндокринолог Павлова: организм "отказывается" от завтрака из-за недостатка сна
Секреты подтягивающих кремов: ключевые ингредиенты для упругой кожи
Екатерина Семенова: как я поборола алкогольную зависимость и вернула себе радость жизни
Тренер объяснил, в чем отличие между натуральным атлетом и спортсменом "на препаратах"
Топ-6 фактов о Чехии
Топ-5 самых необычных экотроп России
Меган Маркл считает, что Кейт Миддлтон должна была поддержать ее в любой ситуации
Jeep представляет новый пакет NightHawk для модели Gladiator 2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников