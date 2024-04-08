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Что должно быть в косметичке у каждой женщины: 10 инструментов для создания идеального макияжа

10 необходимых инструментов для макияжа: ключ к безупречному образу

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Независимо от того, как часто вы наносите макияж, правильные инструменты играют ключевую роль в создании идеального образа. Познакомьтесь с этими 10 необходимыми предметами от byrdie.com, которые должны в косметичке у каждой женщины,

10 необходимых инструментов для макияжа: ключ к безупречному образу
Фото: unsplash.com by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0
  1. Щипцы для завивки ресниц: помогут раскрыть взгляд и визуально удлинят ресницы, за счёт их подкручивания.
  2. Бьюти-блендер: незаменима вещь для равномерного нанесения тональной основы и создания естественного покрытия.
  3. Кисть для пудры: идеальный инструмент для закрепления макияжа и создания безупречного финиша.
  4. Двусторонняя кисть для теней: удобна в использовании и позволяет вам экономить место в косметичке.
  5. Кисть для консилера: обеспечит ровное покрытие и поможет скрыть недостатки кожи.
  6. Кисть для нанесения тонального крема: отличный выбор для тех, кто не любит использовать спонжи.
  7. Точилка: она обеспечит остроту и сохранность ваших карандашей для глаз и губ.
  8. Лента для ресниц: поможет создать идеальный контур при нанесении подводки для глаз.
  9. Пушистая кисть для растушевки: идеальный выбор для нанесения макияжа с естественным  и легким финишем.
  10. Косметические ножницы: необходимы для поддержания формы бровей и ресниц.

С этими инструментами ваш макияж будет безупречным каждый день.

Кисти для макияжа: какие бывают? какая для чего? как правильно мыть кисти? какие кисти бюджетные?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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