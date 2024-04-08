Пластическая хирургия: избегайте еежелательных последствий

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Удаление комков Биша и липосакция: какие еще операции могут состарить раньше времени

1:32
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Пациенты часто обращаются к пластическим хирургам, исходя из желания сбросить несколько лет, изменить фигуру и лицо. Стандарты красоты постоянно меняются, и технологии пластической хирургии развиваются. Однако не всегда пластика оправдана и необходима. Каждая операция может иметь как пользу, так и вред, и стоит тщательно взвесить все прежде, чем принимать решение.

Удаление комков Биша и липосакция: какие еще операции могут состарить раньше времени
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Некоторые операции, такие как удаление комков Биша или липосакция лица, могут иметь негативные последствия в будущем. Удаление комков Биша, например, может привести к западанию кожи и преждевременным морщинам. Липосакция лица может ускорить процесс старения, так как лицо с возрастом теряет жировую клетчатку, а липосакция уменьшает ее еще больше.

Некоторые операции, такие как многократная ринопластика или излишне большое увеличение губ, также могут оказать негативное воздействие на внешность в будущем. После каждой ринопластики хрящевая ткань и кожный лоскут становятся все более тонкими, что может привести к непредсказуемым результатам. Неоправданно большие губы или грудь могут вызвать дисгармонию и нарушение пропорций, что может сделать лицо или тело выглядеть старше.

Некоторые операции, такие как нижняя блефаропластика или излишняя липосакция шеи и лица, требуют осторожного подхода. Если операция проводится не профессионалом или не учитываются все нюансы, это может привести к потере упругости кожи и появлению морщин.

👉Как убрать ЩЕКИ и сделать СКУЛЫ👉 Удаление комков Биша ДО ПОСЛЕ 👍Липосакция щек / Миронов Андрей
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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