Как подготовиться к менопаузе: советы для здоровья и благополучия

К менопаузе стоит готовиться за 10 лет: советы нутрициолога, как бережно пройти этот период

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В среднем менопауза наступает в возрасте от 40 до 50 лет, но может случиться и раньше, особенно из-за генетических факторов или заболеваний. Этот естественный процесс связан с переходом репродуктивной системы в фазу отдыха из-за снижения уровня эстрогена, что может вызвать приливы и перепады настроения.

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Важно заранее подготовиться к этому периоду, обращая внимание на питание, режим сна и образ жизни. Рекомендуется начать следить за весом, рационом и уровнем активности за 5-10 лет до наступления менопаузы, чтобы организм был готов к изменениям без стресса и дефицита питательных веществ. Регулярный сон и здоровое питание с учетом потребностей организма помогут справиться с симптомами менопаузы. Кроме того, физическая активность, массаж с использованием эфирных масел и поддержка окружающих могут улучшить самочувствие в этот период.

Важно помнить, что каждый шаг к улучшению здоровья важен, даже если подготовка к менопаузе началась не заранее.

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