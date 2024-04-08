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Как подготовиться к менопаузе: советы для здоровья и благополучия

К менопаузе стоит готовиться за 10 лет: советы нутрициолога, как бережно пройти этот период

1:03
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В среднем менопауза наступает в возрасте от 40 до 50 лет, но может случиться и раньше, особенно из-за генетических факторов или заболеваний. Этот естественный процесс связан с переходом репродуктивной системы в фазу отдыха из-за снижения уровня эстрогена, что может вызвать приливы и перепады настроения.

К менопаузе стоит готовиться за 10 лет: советы нутрициолога, как бережно пройти этот период
Фото: unsplash.com by freestocks.orgfreestocks is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Важно заранее подготовиться к этому периоду, обращая внимание на питание, режим сна и образ жизни. Рекомендуется начать следить за весом, рационом и уровнем активности за 5-10 лет до наступления менопаузы, чтобы организм был готов к изменениям без стресса и дефицита питательных веществ. Регулярный сон и здоровое питание с учетом потребностей организма помогут справиться с симптомами менопаузы. Кроме того, физическая активность, массаж с использованием эфирных масел и поддержка окружающих могут улучшить самочувствие в этот период.

Важно помнить, что каждый шаг к улучшению здоровья важен, даже если подготовка к менопаузе началась не заранее.

Во сколько начинается менопауза, что делать женщине в менопаузу
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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