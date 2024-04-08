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Почему ваш цикл нерегулярный: гинеколог объясняет причины

Не только стресс и РПП: пять причин нерегулярных месячных, и как этого избежать

1:55
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Врачи-гинекологи предостерегают: нерегулярный цикл может свидетельствовать о наличии сбоев в организме женщины. Часто такие сбои могут быть вызваны стрессом, неправильным питанием и другими факторами. О них рассказывает эксперт Надин Хамани.

Не только стресс и РПП: пять причин нерегулярных месячных, и как этого избежать
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Длина цикла, как объясняет Надин, представляет собой период от первого дня одной менструации до первого дня следующей. Этот период индивидуален для каждой женщины, но нормальный цикл длится от 21 до 35 дней, с небольшими отклонениями на 2-3 дня. Однако если цикл внезапно меняется, это может быть признаком проблем.

Существует несколько основных причин нерегулярных менструаций:

  • Стресс и чрезмерные физические нагрузки: стресс, как эмоциональный, так и физический, может нарушить гормональный баланс в организме, ведя к сбоям в цикле. Интенсивные тренировки могут также рассматриваться организмом как стресс, что приводит к подавлению выработки гормонов, контролирующих цикл.
  • Расстройство пищевого поведения: резкое снижение или увеличение веса, а также несбалансированные диеты могут оказать влияние на гормональный фон. Дефицит питательных веществ или избыток жировой ткани могут нарушить баланс эстрогенов.
  • Гормональные нарушения: любые нарушения в выработке гормонов, такие как синдром поликистозных яичников или преждевременная недостаточность яичников, могут привести к нарушению цикла.
  • Прием лекарственных препаратов: некоторые лекарства, особенно гормональные контрацептивы, могут повлиять на цикл, вызывая его нарушения.
  • Простуда, ОРВИ: болезни, такие как ОРВИ или воспалительные заболевания малого таза, могут временно изменить характер менструаций.

Важно отметить, что есть три периода в жизни женщины, когда нерегулярный цикл не является признаком проблем.

📅 С чем может быть связана задержка менструации?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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