Интимное здоровье: открывая новые горизонты комфорта

Ниже пояса: две интимные процедуры для здоровья женщин, о которых стоит знать

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Интимные процедуры для женского здоровья становятся все более актуальными, несмотря на то, что многие предпочитают игнорировать их до появления дискомфорта. Эксперты рассказывают о трех эффективных методах, которые могут кардинально улучшить качество жизни каждой женщины.

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Кресло BTL Emsella, разработанное с использованием сфокусированного электромагнитного поля, предоставляет возможность профилактики и лечения широкого спектра интимных проблем как у женщин, так и у мужчин. Оно эффективно борется с недержанием мочи, сексуальной дисфункцией, опущением влагалища и матки, а также другими проблемами. Процедура не требует контактных манипуляций и осуществляется безопасно, с эффектом, ощутимым уже после первых сеансов.

Интимное лазерное омоложение на аппарате Fotona является эффективным методом восстановления после родов и решения интимных проблем. Эта безболезненная процедура восстанавливает эластичность влагалища, суживает его и нейтрализует опущение стенок, повышая тонус мышц тазового дна. Лазерная терапия, проводимая на аппарате Fotona, обеспечивает безопасное воздействие на ткани и эффективное решение множества проблем без значительного периода восстановления.

Лазерное омоложение влагалища. 3 недостатка лазерного омоложения в гинекологии