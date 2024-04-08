Секреты коллагена: экспертное мнение и практические советы

Почему не виден эффект: как на самом деле работает коллаген и почему он вам нужен

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Коллаген играет ключевую роль в состоянии кожи, ногтей и волос, а также в общем самочувствии. Броницина Наталья, эксперт в области дерматологии и косметологии, поделилась своим мнением о важности коллагена и ответила на самые распространенные вопросы.

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Коллаген составляет 30% всех белков в организме и имеет различные типы, каждый из которых выполняет свою функцию. Однако его активная выработка снижается с возрастом, что приводит к изменениям в коже и других тканях. Поэтому принятие коллагена важно для поддержания здоровья кожи и тканей.

Выбор правильной формы коллагена играет ключевую роль в его усвоении организмом. Гидролизат коллагена с меньшей молекулярной массой и высокого качества, например, из рыбы дикого вылова, считается оптимальным для улучшения состояния кожи и тканей.

Хотя результаты приема коллагена могут быть не сразу заметны, его регулярное употребление ведет к улучшению качества кожи и волос. Дозировка коллагена может варьироваться в зависимости от целей и индивидуальных особенностей организма, но обычно суточная доза составляет от 2,5 до 15 грамм.

При рациональном питании коллаген может поступать в организм из пищевых источников, но его усвоение может быть ограничено из-за различных факторов. Поэтому принятие пищевых добавок с коллагеном может быть полезным дополнением к рациону, особенно с учетом содержания в них витамина С, необходимого для синтеза коллагена.

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