Седация в пластической хирургии: безопасное облегчение для пациентов

Сон в руку: почему некоторые косметические процедуры стоит проводить под седацией

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Современные клиники, стремясь сделать более болезненные процедуры, такие как игольчатый RF-лифтинг и установка нитей, более приемлемыми для пациентов, внедряют практику проведения этих манипуляций под седацией — введение препаратов, вызывающих поверхностный сон.

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Пластический хирург Дмитрий Зимин разъясняет, что данная мера обоснована. Седация обеспечивает отсутствие эмоционального фона у пациента, что позволяет хирургу более точно и эффективно выполнять процедуры. Благодаря этому манипуляции занимают меньше времени и проводятся менее травматично, что уменьшает риск синяков и отеков после операции. Быстрее проходит и реабилитация, что позволяет пациенту быстрее вернуться к обычной жизни. Седация также помогает избавить пациента от боли, стресса и дискомфорта, особенно в случае, если у человека выражена высокая психоэмоциональная реакция на боль. Использование седации является безопасным методом, подтвержденным тем, что его применяют даже у детей.

Еще одно преимущество заключается в возможности проведения процедур для пациентов с аллергическими реакциями на местные анестетики.

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