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Седация в пластической хирургии: безопасное облегчение для пациентов

Сон в руку: почему некоторые косметические процедуры стоит проводить под седацией

1:12
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Современные клиники, стремясь сделать более болезненные процедуры, такие как игольчатый RF-лифтинг и установка нитей, более приемлемыми для пациентов, внедряют практику проведения этих манипуляций под седацией — введение препаратов, вызывающих поверхностный сон.

Сон в руку: почему некоторые косметические процедуры стоит проводить под седацией
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Пластический хирург Дмитрий Зимин разъясняет, что данная мера обоснована. Седация обеспечивает отсутствие эмоционального фона у пациента, что позволяет хирургу более точно и эффективно выполнять процедуры. Благодаря этому манипуляции занимают меньше времени и проводятся менее травматично, что уменьшает риск синяков и отеков после операции. Быстрее проходит и реабилитация, что позволяет пациенту быстрее вернуться к обычной жизни. Седация также помогает избавить пациента от боли, стресса и дискомфорта, особенно в случае, если у человека выражена высокая психоэмоциональная реакция на боль. Использование седации является безопасным методом, подтвержденным тем, что его применяют даже у детей.

Еще одно преимущество заключается в возможности проведения процедур для пациентов с аллергическими реакциями на местные анестетики.

Самые опасные процедуры в 2023: такая косметология хуже, чем серная кислота!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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