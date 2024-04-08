Разрушительные последствия низкокачественных филлеров: опасности контурной пластики лица

Косметолог рассказал, что будет с лицом, если вколоть некачественные филлеры

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Контурная пластика лица, часто известная как "уколы красоты", представляет собой популярную процедуру, направленную на изменение внешнего вида лица. Это достаточно доступный метод, позволяющий значительно улучшить внешность с помощью инъекций специальных препаратов, так называемых филлеров, которые вводятся под кожу для создания необходимого объема и коррекции эстетических дефектов. Контурная пластика часто рассматривается как альтернатива хирургическим вмешательствам, предоставляя возможность добиться сходного результата без хирургического вмешательства.

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Однако, в погоне за красотой, многие обращаются к неквалифицированным специалистам, предполагая, что этот процесс не требует особых навыков и опыта. Это может привести к серьезным последствиям для здоровья. Использование низкокачественных филлеров может вызвать ряд проблем, о которых предупреждает Лана Аббасова, косметолог-тренер и бьюти-эксперт с опытом более 15 лет.

Некоторые из возможных негативных последствий включают:

Отечность лица: введение филлеров с гиалуроновой кислотой может вызвать отек, который может продолжаться несколько дней после процедуры. При использовании низкокачественных филлеров существует риск длительного отека и даже отечности мягких тканей вокруг области инъекции, что приводит к неестественному виду лица.

Птоз (опущение тканей): введение филлеров в область вокруг глаз может усугубить проблему птоза — опущения тканей из-за тяжести филлеров, что приводит к более сильному провисанию кожи в области глаз.

Некроз тканей: введение филлеров в область носа может привести к блокировке сосудов, что прерывает кровоснабжение и может вызвать некроз — необратимую гибель тканей.

Несмотря на потенциальные риски, контурная пластика может дать хорошие результаты в случаях, когда другие методы неэффективны. Однако необходимо помнить, что здоровье всегда должно быть важнее моментального эффекта.

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