Секреты заботы за кожей: как избежать усугубления проблем с акне и прыщами

Привычки, которое наносят вред коже с акне

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда, несмотря на добросовестное лечение прыщей, кожа все равно остается далеко от совершенства. Возможно, проблема кроется в неправильном уходе за ней. Дерматологи выявили некоторые привычки, которые только усугубляют проблемы с акне, угрями и широкими порами.

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Частая смена средств для проблемной кожи: частая смена продуктов может вызвать сухость и раздражение кожи, что лишь ухудшит ситуацию. Терпеливо дождитесь результатов от выбранного средства — это может занять несколько недель. Точечное нанесение средства от прыщей: этот метод не предотвращает новые высыпания и не сужает поры. Равномерно наносите средство на все участки лица. Сушение кожи: попытки высушить кожу могут привести к ее раздражению и усилению высыпаний. Используйте увлажняющий крем после умывания. Неразборчивый выбор уходовых средств: используйте косметику и средства для ухода, не закупоривающие поры. Слепое доверие к выбору средств: не забывайте обращаться к отзывам и советам дерматологов при выборе продуктов. Аллергические реакции на ингредиенты могут усугубить проблему. Самостоятельное выдавливание прыщей: это может углубить воспаление и привести к образованию рубцов. Обратитесь к профессиональному дерматологу. Неправильное питание: пересмотрите свой рацион и избегайте токсичной пищи, которая может негативно сказаться на вашем организме.

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