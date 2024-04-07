Секреты заботы за кожей: как избежать усугубления проблем с акне и прыщами

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Привычки, которое наносят вред коже с акне

1:27
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Иногда, несмотря на добросовестное лечение прыщей, кожа все равно остается далеко от совершенства. Возможно, проблема кроется в неправильном уходе за ней. Дерматологи выявили некоторые привычки, которые только усугубляют проблемы с акне, угрями и широкими порами.

Привычки, которое наносят вред коже с акне
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Частая смена средств для проблемной кожи: частая смена продуктов может вызвать сухость и раздражение кожи, что лишь ухудшит ситуацию. Терпеливо дождитесь результатов от выбранного средства — это может занять несколько недель.
  2. Точечное нанесение средства от прыщей: этот метод не предотвращает новые высыпания и не сужает поры. Равномерно наносите средство на все участки лица.
  3. Сушение кожи: попытки высушить кожу могут привести к ее раздражению и усилению высыпаний. Используйте увлажняющий крем после умывания.
  4. Неразборчивый выбор уходовых средств: используйте косметику и средства для ухода, не закупоривающие поры.
  5. Слепое доверие к выбору средств: не забывайте обращаться к отзывам и советам дерматологов при выборе продуктов. Аллергические реакции на ингредиенты могут усугубить проблему.
  6. Самостоятельное выдавливание прыщей: это может углубить воспаление и привести к образованию рубцов. Обратитесь к профессиональному дерматологу.
  7. Неправильное питание: пересмотрите свой рацион и избегайте токсичной пищи, которая может негативно сказаться на вашем организме.
Как избавиться от прыщей? Как очистить кожу? Акне и питание. Советы нутрициолога Ксении Чёрной👩🏻‍⚕️
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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