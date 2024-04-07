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Шесть "здоровых" привычек, которые могут мешать вам сбросить вес: советы фитнес-тренера

Шесть привычек, которые, казалось бы, здоровы, но могут помешать вам потерять вес

1:31
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Изменения в образе жизни часто рассматриваются как ключ к снижению веса, включая пересмотр диеты, увеличение физической активности и улучшение сна. Однако не все привычки, которые кажутся здоровыми, действительно способствуют потере веса. Фитнес-тренер Наталья Романова предостерегает, что-то, что работает для одного человека, может не подойти другому, и некоторые привычки могут препятствовать достижению желаемых результатов. Вот несколько таких привычек:

Шесть привычек, которые, казалось бы, здоровы, но могут помешать вам потерять вес
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
  1. Резкое уменьшение порций может вызвать дисбаланс гормонов голода и сытости, приводя к перееданию.
  2. Продукты с низким содержанием жира часто содержат больше пустых калорий и сахара, чем их полножировые аналоги.
  3. Употребление энергетических батончиков и спортивных напитков необходимо только при продолжительных тренировках.
  4. Частые кардиотренировки могут привести к потере мышечной массы и снижению метаболизма.
  5. Искусственные подсластители и продукты без сахара могут иметь негативное воздействие на общее здоровье и метаболизм.
  6. Безглютеновая диета может привести к увеличению потребления калорий и снижению качества питания из-за добавления высококалорийных ингредиентов.

Рекомендации тренера включают сбалансированный рацион с учетом размера порций, выбор цельных продуктов и умеренные физические нагрузки, включая силовые тренировки. Важно помнить, что подход к похудению должен быть индивидуализированным и адаптированным к потребностям каждого человека.

Вы забудете про ЛИШНИЙ вес! / 6 привычек, которые помогут ПОХУДЕТЬ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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