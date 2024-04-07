Шесть "здоровых" привычек, которые могут мешать вам сбросить вес: советы фитнес-тренера

Шесть привычек, которые, казалось бы, здоровы, но могут помешать вам потерять вес

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Изменения в образе жизни часто рассматриваются как ключ к снижению веса, включая пересмотр диеты, увеличение физической активности и улучшение сна. Однако не все привычки, которые кажутся здоровыми, действительно способствуют потере веса. Фитнес-тренер Наталья Романова предостерегает, что-то, что работает для одного человека, может не подойти другому, и некоторые привычки могут препятствовать достижению желаемых результатов. Вот несколько таких привычек:

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Резкое уменьшение порций может вызвать дисбаланс гормонов голода и сытости, приводя к перееданию. Продукты с низким содержанием жира часто содержат больше пустых калорий и сахара, чем их полножировые аналоги. Употребление энергетических батончиков и спортивных напитков необходимо только при продолжительных тренировках. Частые кардиотренировки могут привести к потере мышечной массы и снижению метаболизма. Искусственные подсластители и продукты без сахара могут иметь негативное воздействие на общее здоровье и метаболизм. Безглютеновая диета может привести к увеличению потребления калорий и снижению качества питания из-за добавления высококалорийных ингредиентов.

Рекомендации тренера включают сбалансированный рацион с учетом размера порций, выбор цельных продуктов и умеренные физические нагрузки, включая силовые тренировки. Важно помнить, что подход к похудению должен быть индивидуализированным и адаптированным к потребностям каждого человека.

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