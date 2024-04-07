Шелушение кожи у мужчин: причины и эффективные методы борьбы

Почему у мужчин возникает шелушение кожи: причины и методы борьбы

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Наша кожа естественно отшелушивается, когда клетки верхнего слоя эпидермиса умирают. Обычно это происходит непрерывно и незаметно, так как отшелушиваются мелкие частицы, невидимые без специального оборудования. Однако в некоторых случаях шелушение кожи становится заметным и вызывает дискомфорт. Эксперты поделились информацией о причинах этого явления у мужчин и о том, как с ним бороться.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон is licensed under public domain

Причины шелушения кожи у мужчин аналогичны тем, что у женщин и включают в себя воздействие погодных условий, отказ от уходовых средств, частое бритье и внутренние факторы, такие как дефицит витаминов и стресс. Недостаточное использование косметических средств может усугубить ситуацию, особенно в холодное время года.

Для борьбы с шелушением кожи рекомендуется регулярно очищать и увлажнять кожу лица. Мягкое средство для умывания поможет удалить омертвевшие клетки, а увлажняющий крем восстановит естественную влагу и эластичность кожи. Важно также следить за питанием, употребляя достаточное количество воды и пищевых продуктов, богатых антиоксидантами и полезными жирными кислотами. Избегание горячей воды при умывании и душе также поможет предотвратить сухость кожи, особенно в зимний период.

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