Косметолог Виктория Ощепкова поделилась методами предотвращения преждевременного старения кожи на шее. Она подчеркнула, что воздействие ультрафиолета, недостаток влаги, возраст и другие внешние факторы способствуют образованию морщин.
Врач рекомендует защиту от солнца с помощью SPF-крема, увлажнение кожи с помощью крема для лица, шеи и тела, а также поддержание сбалансированного рациона с антиоксидантами и микроэлементами. Она подчеркивает вред курения для упругости кожи и советует включить упражнения для шеи и массаж в ежедневную рутину ухода.
Ощепкова также предлагает избегать тугих шарфов и украшений, чтобы предотвратить лишнее натяжение кожи на шее. Она утверждает, что сочетание этих шагов поможет сохранить кожу шеи красивой и упругой на долгие годы.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.