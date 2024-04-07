Секреты ухода за кожей шеи: советы косметолога для борьбы с морщинами

Косметолог Ощепкова поделилась методами предотвращения появления морщин на шее

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметолог Виктория Ощепкова поделилась методами предотвращения преждевременного старения кожи на шее. Она подчеркнула, что воздействие ультрафиолета, недостаток влаги, возраст и другие внешние факторы способствуют образованию морщин.

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Врач рекомендует защиту от солнца с помощью SPF-крема, увлажнение кожи с помощью крема для лица, шеи и тела, а также поддержание сбалансированного рациона с антиоксидантами и микроэлементами. Она подчеркивает вред курения для упругости кожи и советует включить упражнения для шеи и массаж в ежедневную рутину ухода.

Ощепкова также предлагает избегать тугих шарфов и украшений, чтобы предотвратить лишнее натяжение кожи на шее. Она утверждает, что сочетание этих шагов поможет сохранить кожу шеи красивой и упругой на долгие годы.

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